Productoras de la Sierra Norte tendrán un cultivo de café más fortalecido: MB

“El Programa de Empleo Temporal para el control de la roya del café, que gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia del Gobierno de la República presidido por Enrique Peña Nieto y que fue otorgado a mujeres de la Sierra Norte, les permitirá a las cafeticultoras tener un cultivo de café más fortalecido, mencionó la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, quien apoya a comunidades de Oaxaca a gestionar programas que requieren.

Los apoyos de este programa consisten en otorgar dinero en efectivo y una bomba aspersora, lo que permitirá a las mujeres tratar la enfermedad de la roya y brindar un cuidado adecuado a sus cafetos, para obtener un cultivo de calidad para su autoconsumo y comercialización.

Las comunidades Santa María Temaxcalapa, Villa Alta, San Francisco Yovego, San Gaspar Yagalaxi y La Josefina, solicitaron la ayuda en gestoría a la diputada, quien dijo sentir gran honor de que las y los serranos acudan a ella para apoyarlos “Si bien estos apoyos no los otorgamos nosotros, me siento sumamente honrada y satisfecha de poder contribuir con mis paisanos en la gestión, porque el trabajo de las y los diputados no se reduce en legislar, sino también en buscar apoyos para quienes representamos”.

En San Francisco Yovego, la entrega de apoyos la realizó el equipo de la diputada Benítez Tiburcio en coordinación con el diputado federal Cándido Coheto y la diputada local Felicitas Hernández, ante las asistentes el diputado reconoció la gestión de su homóloga al tiempo que mencionó que en equipo en la Cámara de Diputados están impulsando acciones importantes para apoyar a quienes han sufrido por las enfermedades del café. Asimismo reiteró que la diputada Mariana Benítez esta siempre preocupada por apoyar a las y los campesinos de Oaxaca, y comentó “vamos a seguir trabajando para que diferentes programas lleguen de manera oportuna a ustedes y les beneficien”.

Nancy Luna Pérez beneficiaria de San Gaspar Yagalaxy reconoció el apoyo gestionado por los legisladores pues dijo que para ellos es de mucha ayuda, asimismo alentó a los diputados a seguir contribuyendo con esa región que tanto lo necesita “Gracias también por estar al pendiente de nosotros y por ayudarnos con la gestión, así podemos ver que nos toman en cuenta”, comentó.

Los apoyos otorgados además de ayudar a las cafeticultoras a cuidar sus parcelas, representan para ellas una oportunidad de obtener recursos extras para su hogar.