Danzón, el baile nacional

Datos, hechos, números revelan contundentemente la superioridad del danzón sobre las demás expresiones de baile en el país, por mucho. Los aportan, así como sus características esenciales, algunas de las figuras más representativas del medio, desde estudiosos y maestros hasta intérpretes de ambos sexos, y el compositor Arturo Márquez, cuyo célebre “Danzón Número 2”, según la Sociedad de Autores y Compositores de México, es la pieza de música clásica mexicana más escuchada en el mundo, igual que la película “Danzón” de María Novaro, interpretada por María Rojo, es una de las cintas más populares.

El 18 de noviembre murió Diego Pérez y Reyes, director de la legendaria danzonera Acerina. Al día siguiente la popular agrupación debía presentarse como plato fuerte del XVII Encuentro Nacional de Danzón en la ciudad de Querétaro.

Organizado por los directivos danzoneros María Dolores Moreno y Arturo Ugalde en el Gran Salón del Hotel Real de Minas, el evento debía de comenzar a las 12:00 horas. Vestidos de gala, los grupos representativos de 15 estados esperaban en silencio con un pequeño moño negro prendido en sus ropas. No sabían si Acerina cancelaría. Se sabía de primera mano que estaban tocando en el velorio de Pérez y Reyes.

Una hora tarde llegó la danzonera, silenciosos los músicos se acomodaron rápidamente en sus lugares, se guardó un minuto de silencio, luego se tributó una ovación a su director, y arrancó el baile con el famoso grito “¡Hey familia!…”. El encuentro se convirtió en un emotivo homenaje para el saxofonista barítono.

El Danzón Número 2 de Arturo Márquez se escucha en todos los medios, es tal su éxito que se ha convertido en una suerte de música representativa de México en el extranjero. Según datos de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), es la pieza de música clásica mexicana más escuchada en el mundo.

En entrevista, el músico explica su fascinación por el danzón:

“Veo un gran impulso danzonero con todos estos congresos y encuentros que se están dando en el país en estos últimos años. En los estados ha cambiado su rumbo, no sólo se baila en las plazas sino en salones de baile como en Veracruz.”

Márquez era un asiduo asistente al ahora desaparecido Salón Colonia:

“Me apasiona el ambiente, la comunión entre baile y música. Y el famoso ‘Hey familia’ describe a un gremio muy integrado, que en la realidad sí es como una gran familia. A eso hay que agregar el respeto que tiene el bailador hacia la música y la sensualidad de un ambiente que me parece muy nostálgico, que nos ubica en un tiempo lejano pero que continúa hasta ahora.”

El popular músico señala que el Danzón Número 2 –dedicado a su hija–, como toda su música, “le salió del alma”:

“Lo hice en 1994, cuando se levantaron los zapatistas para dar una esperanza al país, que ya entonces estaba desgarrado. Yo tuve mucha esperanza en aquellos momentos. A esas emociones les agregué toda esa parte sensual y rítmica que tiene el danzón. Cuando lo estrené fue un gran éxito. Recuerdo que al piano estaba Duane Cochran, que tocó de forma extraordinaria, con un sentimiento desbordado.

“Y mira, yo no soy un director de orquesta con gran experiencia, lo mío es componer, pero acabo de dirigir mis danzones en una función especial que se hizo en el Teatro Degollado en Guadalajara con la Orquesta Filarmónica de allá en la que se mostró una fusión entre el danzón tradicional y ortodoxo y el ballet. Se ha bailado mucho ese danzón, lo montó Cecilia Lugo, unos patinadores, el Bolshoi, es una fortuna que un baile tan apasionado tenga tanto éxito.”

No obstante, señala que el número de bailadores no es proporcional al de danzoneras:

“Hacer una danzonera tiene su chiste, hay que tener un buen arreglista y timbalero. Acerina, que perdió recientemente al gran músico Diego Pérez y Reyes, tiene un violinista que es un músico genial. Las danzoneras están formadas por músicos de élite, así como los que bailan bien también son una élite.”

Confiesa:

“A mí me gusta mucho bailar danzón, pero me chocan los danzoneros con todas sus reglas. A mí me gusta bailar libre, como sea, pero lo entiendo y respeto. Los danzones mexicanos que más me gustan son Nereidas y Mi consuelo es amarte. Pero te digo, hay danzones tan buenos musicalmente que dan ganas de sentarse a sólo escucharlos.”

La bailadora favorita de Márquez es Laura Calderón de la Barca, nada más y nada menos que su esposa. Se trata de una danzonera de imponente figura, guapa y que asombra por su destreza, sencillez y porte. La conoció tiempo después de haber compuesto sus danzones.

“Yo aprendí a bailar en el ISSSTE con el maestro Víctor Escobar –señala la también psicóloga especializada en musicoterapia–. Tuve la oportunidad de bailar con los maestros Miguel Cisneros y El Abuelo ya directamente en la práctica. Mi interés surgió después de que vi la película Danzón de María Novaro, con María Rojo, y quise conocer la magia de ese medio. Y como acompañaba a mi mamá a que tomara sus clases de baile, me inscribí y aquí estoy.”

Para Laura Calderón de la Barca el danzón es algo excesivamente riguroso: la postura, el movimiento de la cadera concentrado, el deslizado mínimo por el piso, los tiempos y remates:

“Ahora desde que soy musicoterapeuta quisiera utilizar el danzón para explicar a mis pacientes el sentido de la vida.”

Poseedora de un estilo propio que la llevó a ser recomendada por el periodista apodado Matarili para interpretar un danzón con Ernesto Gómez Cruz en el musical Aventurera durante su primera temporada, y ganadora del primer lugar del concurso de baile que hizo TV Azteca hace unos años, afirma que para desarrollar su propio estilo primero aprendió a bailar como lo hacen en el Distrito Federal: uno de los retos es escuchar las trampas y resolverlas cuando las terminaciones son cortas o largas.

“El danzón libera endorfinas, aumenta tu autoestima, cumple con muchas de las necesidades de la expresión sensual y sexual, y lo más importante es que te da un sentido de pertenencia, es decir, de identidad.”

La intérprete nunca usa el pelo suelto, se lo recoge en un chongo como bailarina de ballet y asume su entusiasmo por llegar vestida espectacularmente pero formal. No repite vestidos y siempre estrena zapatos, y sus accesorios son fundamentales. Y explica que no es por una cuestión de frivolidad, sino por verse muy bien, pulcra y arreglada siempre.