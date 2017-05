MÁS ALLÁ DE LA PARAFERNALIA COMERCIAL que circunscribe el Día de las Madres, el tener una fecha para reconocer el esfuerzo y trabajo de aquélla que nos amó antes de conocernos, resulta indispensable. En el orbe, las celebraciones en conmemoración a la madre se iniciaron en la antigua Grecia, mediante las festividades en honor a Rhea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Aunque su origen actual data del siglo XVII en Inglaterra, cuando se decretó el “Domingo de las Madres”. De este lado del mundo en 1914 el presidente Woodrow Wilson en EU instauró el segundo domingo de mayo como Día de las Madres, lo que rápidamente tuvo replica en América Latina. En México en 1922 el periodista poblano Rafael Alducín estableció el 10 de mayo como la fecha para celebrar a las mamás……. ADEMÁS, ESTA FECHA resulta muy relevante para la venta de flores, perfumes y para el deslumbrante mercado de joyería. Actualmente, de acuerdo con datos de la inglesa Euromonitor que comanda Tim Kitchin, la venta de joyas y bisutería en México representa un mercado con un valor cercano a los mil 700 millones de dólares. En este negocio, las firmas que llevan la delantera son Joyerías Bizzarro que comanda David Agami, la cual cuenta con 64 puntos de venta, y Swarovski, que dirige Gregorio Jiménez con más de 50 boutiques y 250 distribuidores, ambas con una participación del 4 por ciento. Asimismo, otra de las líderes es la española Tous, que encabeza Josep Maria Bosch con un 3% de la venta total y 50 tiendas en todo el territorio. Adicionalmente, se estima que hay más de 3 mil artesanos que trabajan en pequeños talleres y quienes también podrían beneficiarse en este Día de las Madres, fecha en la que la industria anticipa que las ventas de pulseras, collares, aretes y prendedores podrían incrementarse 15 por ciento…… LA REALIDAD ES que más allá del complicado panorama económico, el negocio de la joyería no ha perdido brillo, por el contrario, el año pasado este rubro cerró con un crecimiento del 7.7% vs. 2015. Situación lógica si consideramos que el consumo per cápita de piezas preciosas y fantasía, aumentó desde 2014 de 11 dólares a 13.7 dólares, aunque aún se encuentra por debajo de los 15 dólares de Brasil y a años luz de los 74 dólares de China. Para este año las perspectivas también son positivas, se prevé que las ventas crecerán 4%, tendencia que podría mantenerse hacia el 2021, para superar los mil 900 millones de dólares. Así que resplandece mercado de joyas……. A PESAR DE QUE el transporte público tuvo un incremento de apenas un peso, dicha alza significó un aumento del 25 por ciento. Así lo destacó Javier Salas, director de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que comanda Vicente Yáñez, quien enfatizó que a lo anterior debe sumarse la depreciación de nuestra moneda, el alza del combustible y otros factores que llevarán a que en este año la inflación cierre en niveles cercanos al 6%. Persiste el golpeteo al bolsillo……. SIN DUDA 2017 HA sido uno de los años más complejos en materia económica. Entre los constantes embates desde EU, la volatilidad de nuestra moneda, el alza en las tasas de interés, la inestabilidad social y las presiones inflacionarias, el dinamismo económico honestamente pareciera estar congelado. Al detalle se anticipa que el PIB podría cerrar el ejercicio con apenas un crecimiento del 1.4%, lejos del ya de por si pírrico 2.5% que avanzó el producto en promedio en la pasada década. De mal en peor……. ASIMISMO, EL CLIMA tampoco ha sido el mejor para los corporativos no financieros, los cuales han acotado su marcha particularmente en el ámbito energético, minero y de vivienda. Por si fuera poco, hacia adelante un mayor proteccionismo comercial por parte de EU podría elevar la volatilidad cambiaria y los riesgos crediticios para las empresas. En 2016, nuestra moneda se depreció 19%, situación que encareció los costos operativos y los precios de las materias primas importadas. Sin embargo, Alonso Sánchez, especialista de la calificadora Moody’s deja ver que dado el acotado crecimiento de la economía, la mayoría de las empresas no pudo trasladar el total de estas alzas a sus clientes, lo que apretó sus márgenes. De igual forma, en este año las deprimidas ventas podrían nuevamente amarrar las manos de las empresas, ante cualquier depreciación adicional. Sólo en marzo, la confianza del consumidor cayó 9%. Además, para el cierre del año las tiendas departamentales y de autoservicio que se agrupan en la ANTAD que encabeza Vicente Yáñez, anticipan un avance nominal del 4.2%, es decir que ya descontando la inflación, los comercios tendrán una caída cercana al 1%. Hielo quebradizo……. EN MEDIO DE LAS espinosas condiciones económicas y de los mercados de capitales, el riesgo de liquidez para los corporativos calificados por Moody’s ya muestra un ligero deterioro. Actualmente, 21% de las compañías no financieras tienen una elevada vulnerabilidad, un incremento desde el 19% del año pasado. En este sentido, algunas empresas que podrían enfrentar contratiempos para cumplir con las condiciones de sus créditos son Grupo Posadas, que comanda Pablo Azcárraga y Axtel de Rolando Zubirán Shetler, Elementi a de Fernando Ruiz Jaques, Bimbo de Daniel Servitje y Grupo Televisa de Emilio Azcárraga. A esto sume el alza en la tasa de interés, la cual podrían obstaculizar la capacidad de refinanciamiento de los corporativos. Así que aumentan los riesgos……Y POR HOY ES TODO.