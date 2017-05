La pobreza tiene diferentes matices

La crisis que se vive en España no es ni de lejos como las crisis que se viven en América Latina, específicamente en México, en donde la pobreza sigue en aumento mientras nuestros gobernantes se dan vida de reyes y unos a otros se acusan de manera hipócrita y cínica de corrupción y abuso de poder, mientras que la impunidad los protege, por lo menos a la mayoría.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida, tres de cada diez españoles se encuentran en riesgo de pobreza, números de dos años atrás que muestran una mejora con respecto a 2014. Este sondeo confirma que hay sectores de la población española bien definidos que son más propensos a mantenerse dentro de este 28 por ciento que vive precariamente, como lo son extranjeros que llegan, desde fuera de Europa en busca de una vida mejor, las personas que se quedan sin empleo conocidas como los pardos y los jóvenes con menor preparación académica.

Sin embargo, más que hablar de pobreza, la Comisión Europea lo define como problemas de desigualdad. Esto quiere decir que las personas dentro de este umbral de pobreza relativa cumplen con al menos cuatro criterios de una lista de nueve, entre los que se encuentran el no poder salir de vacaciones al menos una semana al año; no tener presupuesto para gastos imprevistos; no poder comprar un automóvil, un teléfono, una lavadora y otros enseres domésticos, tener pagos atrasados del hogar y vivir del crédito, principalmente.

El umbral de la pobreza en México es distinto y más agudo. Ya quisiéramos que en la lista de nuestras carencias estuviera no poder salir de vacaciones o no tener para comprar un automóvil. A pesar de que la pobreza en España no es comparable con la pobreza extrema que se vive en México, y que la corrupción también está deteriorando al gobierno español, los dirigentes españoles constantemente tratan de hacer algo por los ciudadanos, mientras que en México nuestros gobernantes están más preocupados por enriquecerse y robar dinero del erario público que de solventar las carencias y las desigualdades del pueblo.

Sólo un dato de acuerdo con cifras oficiales, en México hay 50 millones de pobres, de los cuales 30 millones están en pobreza extrema; es decir, la mitad de la población tiene por lo menos algún problema de salud, alimentación, educación o vivienda, ya no hablemos de vacaciones o tener un vehículo.