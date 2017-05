Intentan suspender actuación de Aldo Rey

*El Sindicato de Músicos en el estado de Oaxaca ha tomado cartas en el problema

El pasado fin de semana nos visitó el cantautor oaxaqueño Aldo Rey y su Klan para dar a conocer una injusticia cometida por un empleado de la Secretaría de las Culturas y las Artes en el Estado de Oaxaca durante su actuación en el programa cultural y artístico “Bajo el Laurel”, evento en el cual muchos oaxaqueños se dieron cita para escuchar al autor de varios éxitos y durante varias horas Aldo Rey y su Klan ofreció un concierto con su temas.

Sin embargo, cuando más entusiasmada se encontraba la gente, hizo acto de presencia el empleado Fernando Guzmán de la institución que maneja la cultura en Oaxaca, refiriendo al conductor y organizador del programa para decirle por qué había invitado a Aldo Rey y su Klan al programa, respondiendo el conductor que su invitado es una institución de la música popular en Oaxaca y tenía todo el derecho de cantar en el zócalo.

En tono molesto, el burócrata Fernando Guzmán aseveró que Aldo Rey no encajaba en este programa que es de cultura, que mejor se fuera a otro lado donde el público es diferente, fue el propio Aldo Rey quien se dirigió al agresivo burócrata para manifestar que la música en todas sus manifestaciones es cultura llámese rock, blues, jazz, danzón, cumbia, además Aldo rey puntualizó que el citado personaje es un neófito en la cultura, porque ignora que sus canciones en grupos como Los Babys pusieron en alto el nombre de Oaxaca.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, ya que en un momento dado el conductor del programa le dijo al burócrata que cancelara el evento pero no respondía cómo reaccionaria la gente, que por cierto era un buen número de asistentes y ante la actitud del conductor, optó el empleado por alejarse bastante molesto y continuó el programa.

Agregó Aldo Rey que el burócrata Fernando Guzmán puede acudir a La Sociedad de Autores y Compositores de México para que conozca más de su historia como autor y es increíble que en su propio estado se la impida difundir sus obras musicales, solamente porque un tipo que no conoce mi trayectoria intente coartar mi derecho a cantar mis canciones, sin embargo, hay mucha gente que sigue de cerca mis actuaciones y son los que han valorado mis temas.

Asimismo, el compositor oaxaqueño indicó que en los siguientes programas Bajo el Laurel se presentó el Mariachi Oaxaca y el grupo Los 7 de la Cumbia; el burócrata de la Secretaría de la Cultura y las Artes señaló que este tipo de participantes no tienen la capacidad para presentarse en este programa cultural.

Decepcionado de la actitud de este empleado de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Aldo Rey puntualizó que no es posible tener a gente negativa en una institución que su deber es promover a los talentos oaxaqueños y no obstaculizar, y en lugar de apoyar a gente que ha puesto en alto el nombre de Oaxaca, se atreven a decir que estas canciones no es cultura, por lo tanto exijo que este burócrata salga de la institución, afirmo Aldo Rey, porque la cultura que tiene este tipo debe ser de Europa, porque no conoce la de México.