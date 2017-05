Mi convicción es atender y solucionar problemáticas de la gente: Irineo Molina

*Se otorgaron 75 becas para estudiantes de bajos recursos

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.- Convencido de que no hay nada mejor en este mundo que ayudar a quien lo necesita y leal a mi compromiso de servicio con la ciudadanía, he realizado un recorrido por mi región para escuchar nuevamente las necesidades de todos los sectores y al mismo tiempo darles solución, cada día me levanto con la convicción de atender sus problemáticas, porque para mí lo más importante es cumplirle a la gente que me ha apoyado siempre en mi andar por este rumbo político, manifestó el diputado de Morena, Irineo Molina Espinoza.

En tanto, el diputado afirmó que como legislador seguirá trabajando para la gente y en favor de la gente, “el pueblo me ha brindado la oportunidad de representarlos, de ser su voz, de coadyuvar para mejorar sus condiciones de vida, por ello, seguiré trabajando de manera incansable”.

Con la intensión de mejorar los espacios educativos, pero principalmente disminuir el rezago educativo, el también Coordinador de la Fracción Parlamentaria dio a conocer que otorgó 75 becas para la inscripción de estudiantes que no cuentan con recursos, que pertenecen a las comunidades de San Benito el Encinal, Loma Bonita; San Felipe la Peña y Bethania, Tuxtepec, Nuevo Malzaga Jacatepec, Cerro Quemado y San Pedro Ixcatlán, lo interior a través del convenio de colaboración que signó con el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO).

Ante directores y patronatos del IEBO de la Soledad, Loma Bonita, San Pedro Ixcatlán, Arroyo de Banco, Valle Nacional quienes le solicitaron ayuda para sus instituciones, Irineo Molina se comprometió a seguirlos apoyando y también a continuar aportando el 50% de su dieta para el Programa de Escuelas Universitarias que Morena puso en operación en Oaxaca.

Por otra parte, en coordinación con la regiduría de Desarrollo Económico y la presidenta de la Colonia Reforma de San José Chiltepec se arrancó el programa “Pinta tu Fachada”. Esta actividad se realiza con la intención de contribuir con la gente, ante la difícil situación económica que vive el país.

“Realizamos la gestión de pintura para su aplicación en las fachadas de las viviendas, con este programa apoyaremos a familias de las colonias Reforma, Centro, Independencia y San Felipe, también replicaremos este esquema en la Comunidad de Arroyo Frijol”, manifestó el representante popular.

Finalmente hizo la invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en ser parte del programa para que soliciten su registro ante la Regiduría de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de San José Chiltepec y puedan ser beneficiarios.