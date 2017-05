LA X EN LA FRENTE

Moisés MOLIN

*Día Mundial de la Diversidad Biológica

Bien que mal, la formación cada vez más heterodoxa del jurista, va poco a poco, cambiando la equivocada y estereotipada imagen que la gente tiene del técnico del derecho, reproducida por lo que los nostálgicos del pasado llamarían medios o instrumentos de dominación como la televisión por excelencia, que nos presenta un personaje antipático, gris, cuadrado, que en lugar de buscar el ideal de la justicia, la tuerce o la pervierte para beneficio propio o de los enemigos de la sociedad.

Y es que cuando se dice abogado, debería decirse “Licenciado en Derecho”, puntualizaban cada que se podía, mis maestros universitarios.

Así, el mundo del abogado se reduce para la gente a la realidad del juzgado que dirime asuntos familiares, civiles, penales y si acaso, mercantiles.

La vida del abogado, se agota entonces, entre la casa, el despacho, la cárcel y el juzgado.

Lo que más tenemos en México son leyes –lato sensu– o sea en toda la extensión de la palabra, para no tener que hacerle recitar aquí, el 133 constitucional.

Lo que trato de decirle que la naturaleza humana obliga a quien o quienes mandan a los diputados y senadores (así, con minúsculas), a enviarles casi a diario iniciativas, sin las cuales este país sería cada vez más caótico, y con la orden de aprobarlas.. Tenemos en México leyes para todo, entre la Constitución Federal, las de los estados; sus leyes reglamentarias; decretos del legislativo o del ejecutivo; leyes orgánicas, reglamentos internos, circulares; y toda esa caída que tuerce la realidad y hace que al profesional del derecho le vean como leguleyo, chicanero.

Si hacemos una lista de todas las actividades humanas habidas y por haber, para cada una existe una ley. Hoy, por disposición de la ONU es el DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA y en Oaxaca fuera de las redes, parece Día de nada; Día de la Displicencia, de la ignorancia, de la falta de vocación; siendo que somos la entidad federativa más biodiversa de México y una de las más biodiversas del mundo.

No es mi intención dejarle irresponsablemente una lista de todas las leyes “protectoras” de nuestra biodiversidad (que son muchas), de envidiable técnica legislativa, pero impracticables en Oaxaca.

La realidad es que en Oaxaca tenemos casi todos los ecosistemas, cuyos habitantes no saben que se llaman ecosistemas.

En Oaxaca, agua, aire, tierra, flor, animal y hombre vienen unidos desde el origen. Y así sigue siendo en muchos lugares. Recientemente se viralizó una fotografía en que la autoridad municipal posaba con un felino en peligro de extinción, muerto sobre los hombros. Sus acompañantes los recuerdo sonrientes, y es una realidad que la imagen me desvaneció moralmente

. Pero son los usos y costumbres. Leyes que existen antes que las leyes. Leyes ajenas que nuestras leyes tuvieran que “reconocer”, muy a la fuerza para los Kelsenianos. Leyes tan naturales para ellos, como las nuestras para nosotros. El eterno problema filosófico de la otredad y una estampa más de la “visión de los vencidos”.

Un hombre alcanzado por el brazo de una ley que no es la de él, por haber matado un conejo. Y cientos de hombres que con sus actos han hecho posibles ecocidios, que compran presas por 15 mil pesos, que a punto estuvieron de incendiar Oaxaca con una ley que afortunadamente no pasó y no debe pasar. Y aquí ni por enterados. QUINTANA ROO y Dragón Mart; Gabino y su Centro de Convenciones; un helicóptero” arrecifeando” impúnemente.. Uf.

Las rodillas tiemblan. Las mandíbulas se contraen. Las lágrimas se asoman, pero no salen. Les avisan que es solo un texto para no dejar pasar desapercibido el DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, un día de fiesta para Oaxaca.

Cierro este conmemorativo texto con el ARTÍCULO 9 de nuestra LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN VIGENTE, para memorizarlo y soñar con él:

“Artículo 9. La educación en todos sus tipos, niveles y modalidades promoverá la protección del patrimonio biocultural de los pueblos originarios y de la humanidad, poniendo especial atención a:

El cuidado y aprovechamiento de todas las especies de plantas y animales, principalmente las que están en peligro de extinción y las endémicas que viven en los diferentes ecosistemas existentes en la Entidad; Promover acciones para conseguir y preservar la seguridad y soberanía alimentaria, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y los recursos naturales;

III. Fortalecer los sistemas productivos rurales y urbanos tradicionales, principalmente la milpa, base de la alimentación del pueblo mexicano y por ser Oaxaca centro de origen y diversificación del maíz;

Hacer de las parcelas escolares centros de investigación, recuperación y desarrollo de las tecnologías tradicionales; así como lugares de experimentación en pequeña escala de los avances científicos y tecnológicos para producir sin dañar al medio ambiente y a la salud, y Considerar en el sistema educativo estatal, la construcción de proyectos educativos conforme a lo previsto en esta sección.”

Nezahuacóyotl, no debiste haber nunca empezado a amar a tu hermano, EL HOMBRE.

Feliz #DíaMundialDeLaDiversidadBiológica

