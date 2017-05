CUESTIONAN PARTICIPACIÓN DE FUTBOLISTAS “CACHIRULES”…

***La convocatoria limita la participación a jugadores entre los 15 y 29 años edad y presuntamente hay mayores, además de que no cumplen el perfil de acuerdo a la convocatoria

Juan Luíz CARREÑO DIAZ

EL TORNEO de la Calle a la Cancha o futbol callejero que impulsa Teléfonos de México (Telmex) en toda la República Mexicana, repitió los vicios de años atrás en la eliminatoria estatal celebrada el pasado fin de semana en esta ciudad capital, al permitir la participación de jóvenes que no cumplieron el principal requisito que es pertenecer a los llamados sectores vulnerables de la sociedad.

La responsabilidad de hacer valer las bases de participación recayó en esta ocasión en las ex seleccionadas nacionales y ex campeonas mundiales de street soccer, Karina “La Abeja” Robledo Espinoza y Mariel Merlín Cárdenas, sin embargo, las quejas no se hicieron esperar al conocer la integración y selección de jóvenes que no poseen el perfil, incluso que presuntamente rebasan la edad límite de participación como lo establece la convocatoria.

Heriberto Espejel, organizador del torneo a nivel nacional, fue el encargado de dar a conocer una relación de los elementos que integran las selecciones femenil y varonil de Oaxaca, y en ellas existen conocidos en el ambiente del balompié amateur y semi profesional en esta capital , y que incluso está en duda que estén dentro del rango de edad para poder competir.

Las escuadras que resultaron campeones del reciente estatal de futbol callejero son Club Delfines de Manuel Durán en la rama femenil, segundo fue para Chulas Sport y el tercer sitio correspondió a Electrones.

En la rama varonil, el triunfo estatal lo obtuvo el conjunto denominado Pochote, el subcampeón resultó ser Prensa, mientras que el tercer lugar lo compartieron las escuadras de Amigos de Félix y Casa Blanca.

El criterio de inscripción, participación y selección de jugadores para integrar los conjuntos representativos de Oaxaca es que el jugador esté en situación de calle, de vulnerabilidad, exclusión social, indigencia, discapacidad o privación de la libertad, cuya edad oscile entre los 15 y 29 años de edad, sin embargo un alto porcentaje de competidores no cumple con ese perfil como lo estipulan las bases de participación.

Las jugadoras oaxaqueñas que fueron seleccionadas por Heriberto Espejel, coordinador del Street Soccer a nivel nacional, son: Hilda Marced Gonzáles López, María de los Ángeles Vargas López, Yessica Antonio, Consuelo Lorena Aragón Santos, Bohórquez Canseco Tania Itzel, María Magdalena Jiménez Rodríguez, Roxana Lizbeth Cadena Soto y Leslie Sumano Amador.

En la rama varonil los elegidos resultaron ser José Alfredo Sánchez Ortiz, Daniel Cuéllar, Alejandro Mendoza, Esteban Sánchez, Misael Figueroa Cruz, Jesús Gutiérrez Hernández, Carlos Jarquín, Iván Andrés Escamilla, Jorge Raúl Martínez e Ismael Rodríguez.

Oaxaca es considerado potencial nacional del llamado futbol callejero, incluso en menos de una década de historia de esta modalidad de balompié a colocado a jugadores en selección mexicana, dentro de ellos a Omar “Contender” García, Rubén “Truper” Trujillo, Jesús “Chucho” García, Gustavo Jiménez, así como a Karina “La Abeja” Robledo y Mariel Merlín Cárdenas.

A diferencia de años atrás, en este 2017 el Gobierno del Estado de Oaxaca vía Comisión del Deporte que dirige Monserrat Aragón, garantizó el apoyo en transporte a las selecciones de Oaxaca que asistirán al Nacional de Street Soccer en la capital en julio próximo en la Ciudad de México.