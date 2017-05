“Boca seca”, nuevo personaje de la comedia

*La creatividad constante de Guillermo Méndez lo ha llevado a crear nuevo personaje dentro de su espectáculo

[Primera parte]

Recientemente charlamos ampliamente con el amigo Guillermo Méndez, creador del personaje Juan Alberto, con el cual alcanzó un éxito rotundo en la farándula local y fuera del territorio oaxaqueño, la superación constante de Guillermo Méndez lo ha llevado a evolucionar cada uno de sus personajes, lo cual lo hace totalmente diferente del resto de sus imitadores que sueñan con alcanzar los triunfos de este comediante oaxaqueño que, por muchos años, sigue vigente en el gusto del exigente público.

Actualmente este comediante está puliendo un nuevo personaje para que consolide su proyecto en los escenarios, se trata de Raúl López “Boca seca”, el cual ya ha realizado algunas presentaciones sin que se dé por hecho su lanzamiento estelar en el medio artístico, incluso ha participado en una serie televisiva, pero su creador ha considerado que falta mucho por hacer para que “Boca seca” cuente con la suficiente calidad histriónica.

¿Cuáles son las expectativas para tu nuevo personaje “Boca seca”?

“La verdad tengo muchos proyectos para el personaje, de hecho ahorita estoy preparando varios videos con la participación de ‘Boca seca’, pero me interesa mucho que lleven un mensaje al público de muchos malos hábitos que hacemos diariamente, pero ya nos acostumbramos y no le damos importancia.

Luego entonces, mi proyecto es llevar esos mensajes a los ciudadanos y, la verdad, hay mucho material que se puede manejar ampliamente con este protagonista que compartirá sus experiencias de cómo le fue en su carrera de alcoholismo, de su entorno familiar, laboral y compartirá también una problemática muy fuerte que hay en México como es el desempleo”.

¿Un ejemplo de lo que veremos más adelante en los videos?

“Bueno, tenemos preparado un video de cómo se comporta un mal hijo con sus padres, ya que muchas veces son los padres quienes con sus apapachos echan a perder la vida de un hijo, tal es el caso de ‘Boca seca’, que sus padres le dieron todo, pero nunca le enseñaron valores morales, ya que desde la primaria dio señales de ser un niño problema, pero nunca le llamaron la atención porque decían que era un niño travieso y así continuó su vida hasta convertirse en un enfermo alcohólico”.

¿Qué hace diferente a “Boca seca” de otros personajes?

“La diferencia es que este personaje aborda la enfermedad del alcoholismo de manera cruda, incluso su lenguaje es fuerte, ‘Boca seca’ no se anda con delicadezas y, como ya tocó fondo con su enfermedad del alcohol, sabe muy bien de lo que está hablando, y de alguna manera advierte a las personas de lo difícil que resulta entrar al mundo de las adicciones del cual es muy difícil salir, y muchos prefieren morir a dejar su botella de licor o su droga”.

¿Estudió una carrera profesional tu personaje?

“Claro, es un abogado titulado de la UBAJO, pero por diferentes causas se metió al alcoholismo, primero como bebedor social, sin saber que más adelante se convertiría en un bebedor problema, él, como muchos, se consideraba un bebedor ocasional que no hacía daño a nadie, y eso es precisamente el mensaje que quiere manejar ‘Boca seca’, para decir que no se equivoquen las personas, porque la línea entre alcohólico social y bebedor problema es muy delgada y, sin darse cuenta, la cruzan para no volver a retomar una vida agradable, incluso muchos dicen ‘yo dejo de beber cuando quiera’, pero esto no sucede y así mueren la mayoría.

Desde luego que hay personas que al ver que no pueden dejar de beber asisten a los grupos de Alcohólicos Anónimos, donde hay miles luchando por salvar su vida y, sobre todo, tratando de cambiar su manera de vivir, hay gente que logra practicar los pasos sugeridos en la literatura del programa de Alcohólicos Anónimos y tienen una nueva visión de la vida y empiezan a disfrutar de su familia”.