Mario Maplé muestra su acercamiento al dibujo en el IAGO

Un acercamiento al dibujo con distintos materiales como, el bolígrafo, tinta china, colores, marcatextos y plumones, es lo que presenta el artista Mario Maplé en, Intermitente, exposición que se abre hoy viernes 26 de mayo a las 19 horas en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), con sede en Avenida Juárez 203.

Originario de Guadalajara, el joven artista platicó que mostrará algunas obras en las que está trabajando actualmente, así como una serie de cuadernos y facsímiles que hicieron especialmente para esta exposición y que podrán ser intervenidos por los asistentes.

Sobre la técnica que trabaja, Mario Maplé dijo que el dibujo tiene un papel comunicativo y es la práctica artística más democrática, porque todos tenemos los medios para dibujar y buscamos cualquier espacio para hacerlo, “es la más inmediata de las artes”.

Además de la muestra el artista impartió esta semana un taller en el IAGO, este giró en torno al dibujo de sketch o de boceto, comentó que muchas veces el dibujo es demeritado, “de alguna manera es la exploración de un proceso, en mi caso, lo tomo como una práctica profesional muy seria, ese proceso es mucho más interesante que la obra que se finaliza”.

“Todos los trabajos que hago de sketchbook no llegan a ser una obra posterior, quedan como un libro de artista, las comparto en redes y demás, pero no las repito, valoro el trabajo de exploración íntima, se me hace muy valioso”.

Explicó que la exposición se llama, Intermitente, porque es la forma en que trabaja, “a veces estoy dibujando y de pronto llega el camión o me tengo que ir a otro lado, es un trabajo intermitente, es un proceso que se detiene sin que uno quiera y lo vuelvo a tomar después de días o meses, es enriquecedor a la hora de estar haciendo el trabajo dibujístico”.

“No es solo el boceto rápido, a veces una pieza me lleva días enteros, que me obsesiono por acabarlas, pensé que era una obsesión mía, pero hay mucha gente que comparte estos acercamientos”, expresó el artista tapatío.

En la exposición permite que la gente se acerque a los cuadernos, por ello hicieron unos facsímiles, uno es de puro registro, otros estarán para que los asistentes puedan intervenirlos.

Para Mario Maplé el IAGO es la más importante de las instituciones que abogan por el dibujo a nivel nacional, por ello es muy importante para el artista exponer en este espacio.

La inauguración de Intermitente será hoy viernes 26 de mayo a las 19 horas en Avenida Juárez 203, Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

