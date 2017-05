EL ATENTADO TERRORISTA EN MANCHESTER ES BAJO: por la planeación que implica, por la crueldad implícita, porque extinguió vidas que apenas comenzaban, porque se dirigió en contra de un público mayoritariamente femenino. Y a pesar de toda esa bajeza, la respuesta debe ser acorde con el honor, con la dignidad y con el aplomo de tener una categoría moral distinta. “Atentado terrorista” se ha vuelto un término de uso común en nuestros días. Lo que antes evocaba a la barbarie política de la década de los ochenta, hoy se ha vuelto el común denominador de la inestabilidad política europea. Lamentamos que este sea el lenguaje de nuestros días; hiere que esa sea la cotidianidad de nuestros tiempos. Pero no alcanzamos ni a sospechar el inmenso dolor de los padres que perdieron a sus hijas en el atentado. Lo que vimos en Manchester es, simplemente, inaceptable. Este eslabón en la cadena de ataques perpetrados por el Estado Islámico no hace sino reforzar fuertes convicciones ciudadanas: no se negocia con terroristas; no se toman decisiones por miedo; no se debe caer en el juego de las amenazas. Pero, todavía más. ISIS ha mostrado que desprecia la vida de las mujeres; en especial, de las niñas. La mezcla perversa de violencia, el descrédito por la vida humana y el machismo hicieron que atacara n en un concierto donde las más eran niñas y jovencitas acompañadas de sus madres. Parece que el Estado Islámico no cambiará el rumbo; el terrorismo y la barbarie serán la marca de su paso por la historia. Por ello, las medidas de seguridad habrán de incrementarse, acompañadas de la solidaridad y comprensión ciudadana. Pero sin caer en el extremo opuesto y se vulneren la confianza, el tránsito y la intimidad a la que todos tenemos derecho. También, es momento de plantear una solución radical para el conflicto en Turquía: que el dictador Erdogan no se beneficie de las represalias en contra del grupo terrorista. El tiro, parece, tiene que ser doble: derrocar al dictador y contener a ISIS. Esto sólo podrá lograrse en una acción coordinada internacionalmente y liderada por las Naciones Unidas. ¿Y si cambiamos las palabras? ¿Si nos empeñamos en que, cada día, charlemos sobre crecimiento, responsabilidad y esfuerzo? ¿Si nos prometemos que desconoceremos a quienes actúen al margen de la razón y de la ley? ¿Y si nos comprometemos a defender a las más débiles? ¿Y si le plantamos cara a al terrorismo? ¿Y a la corrupción? ¿Y si construimos un mundo sin ISIS y sin dictadores? ¿Por qué no? A pesar del dolor y la indignación por la vida de las personas fallecidas, nuestras convicciones han de permanecer incólumes: frente a la barbarie, la tolerancia; frente al absurdo, la razón; frente a la violencia, la política. Sólo así podremos construir la civilización que merecemos……. HACE YA 100 AÑOS que se inventó la tabla-roca, la llamada sheet-rock, y hoy su inventor, la firma USG, que aquí dirige Fernando Fernández, encuentra un mercado que se podría cuadruplicar sin mayor dificultad, considerando los cada vez más audaces y funcionales espacios de edificios corporativos, como la mejora de casa-habitación, en donde el Infonavit, a cargo de David Penchyna, resulta el elemento clave de financiamiento para remodelación. Por ejemplo, los espacios inteligentes para oficinas, adaptables a la necesidad del cliente que ofrece Legan Center (de Mario Trejo, Ángel Beltrán, Polo Islas y Javier Ramírez) ya sea en Lomas de Chapultepec o Barranca del Muerto, serían impensables sin el Panel de Yeso; y la apuesta para altas estructuras como la Torre Bancomer desde la que pronto despachará Luis Robles, pudo ahorrarse 35% del peso de la cimentación por la incorporación de materiales ligeros, entre ellos los muros prefabricados. Ya no se diga de la apuesta hacia la vivienda de interés medio a donde los integrantes de la Canadevi —que acaba de cumplir 15 años— encabezada por Carlos Medina, enfocan parte de su portafolio de inversión de 450 mil millones de pesos este año hacia una oferta de mayor valor agregado. USG estima que en México se usan 50 millones de metros cuadrados por año del material, o sea 0.635 metros por habitante… mientras que en EU es de 12 metros per cápita. Por ello, no es descabellado que el consumo pueda expandirse en los próximos años a 4 metros por cabeza o sea hasta 6 veces. Pero para ello se requerirá de habilidades nuevas de los maestros yeseros… una apuesta a la oferta de capacitación a la que USG participa con mayor intensidad que sus rivales de Knauf, Panel Rey o Etex…..Y POR HOY ES TODO.