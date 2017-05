Fotoperiodismo, el testimonio que no se puede desmentir está en el #LFM2017

*“Yo también soy responsable de la violencia, por indiferencia, por olvido o por mi ausencia al no publicar las imágenes de la descomposición social que vivimos”; “No nos maten, no sólo a los periodistas, sino a los jóvenes; duele mucho ver que los que están cayendo son los jóvenes”; “No hay nada que no sea retratable. Donde hay foto, hay una enorme credibilidad”: Pedro Valtierra

Azcapotzalco, Ciudad de México.- La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el marco de su participación con el Librofest Metropolitano 2017 (#LFM2017), que se realiza en el plantel Azcapotzalco desde el pasado 22 y hasta mañana 27 de mayo, presentó una Conferencia Magistral sobre la exposición de fotoperiodismo “2007-2017: Los años de la guerra”, fotografías que se exhiben en el primer piso del edificio de Ciencias y Artes para el Diseño.

Con la participación de Pedro Valtierra, fotógrafo galardonado, fundador de la agencia y revista “Cuartoscuro”, referente obligado del fotoperiodismo en México y la presencia de la periodista Lucía Vergara, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, autora de la curaduría de “2007-2017: Los años de la guerra”, el pertiodista e investigador Jacinto Rodríguez Munguía, dio pie a Valtierra con la provocación sobre cómo están las condiciones para los periodistas en México.

En su primer uso de la palabra Pedro Valtierra lanzó una severa reconvención a las autoridades y sociedad en su conjunto por la nula seguridad de los periodistas en México. “¿Por qué tenemos que crear más leyes, si el número de periodistas muertos sigue creciendo?”, preguntó Pedro Valtierra en tono admonitorio.

Por su parte, Lucía Vergara, quien además de 2004 a 2016 fuera Oficial del Programa de Comunicación y Contenidos Digitales de Artículo 19, capítulo México y Centroamérica, y autora de la plataforma “De profesión… periodista”, memorial que honra a periodistas asesinados y desaparecidos nuestro país, explicó que fue muy difícil la selección de los trabajos de los colegas, “porque lo más importante era la calidad, el impacto social de sus fotografías”.

Jacinto Rodríguez Munguía, coordinador de la Cátedra Granados Chapa, impartida en la UAM-Cuajimalpa como un homenaje al columnista mexicano, destacó: “La exposición ha estado ya antes en Cuajimalpa, son fotografías que se han publicado en distintos medios, son fotografías que se hacen desde todos los rincones del país, es un esfuerzo por mostrarlas al público”.

Lucía Figueroa, añadió Rodríguez Munguía, fue quien reunió fotoperiodistas de todo el país y puso a disposición del público las miradas sobre el drama, la impunidad, la violencia. Así llegaron, por ejemplo, obras de Guillermo Arias, desde Tijuana; de Fernando Brito, de Culiacán con dos fotos de su colección “Tus pasos se perdieron con el paisaje”; de Pedro Pardo, de Acapulco, con fotos sobre violencia y turismo; de Christopher Vanegas, de Saltillo, con fotos sobre las contiendas del narco por esa plaza.

La exposición de los 10 años de violencia y sangre por todo México también incluye imágenes de Héctor Guerrero, desde Jalisco, quien documenta la militarización en su estado; de Félix Márquez, de Veracruz, ilustrando la violencia estatal y el asesinato de periodistas; de Encarni Pindado, de Chiapas con trabajo sobre migrantes; y de Saúl Ruiz, de Michoacán y su mirada sobre el fenómeno social de las autodefensas .

El trabajo de dos fotógrafas también forma parte de la exposición en ese contexto de terror, misoginia y violencia: Alicia Fernández, de Ciudad Juárez, con imágenes sobre feminicidios; y Mónica González, con un trabajo que retrata el drama de las familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, entre otros.

Con un “No nos maten”, Pedro Valtierra dijo que no se refería sólo a los periodistas, sino a los jóvenes. Señaló que en su natal Fresnillo, Zacatecas mueren tres jóvenes a la semana “y duele mucho que sean los jóvenes los que están cayendo”. Reflexiono sobre la importancia de la fotografía para documentar la historia, para hacerla irrefutable.

Y se dolió de la muerte, desapariciones y violencia que enluta a México: “Yo también soy responsable de la violencia, por mi indiferencia, por mi olvido y por mi ausencia al no exhibir ni denunciar con mi trabajo el horror y las zonas más oscuras de la naturaleza humana”, agregó en tono de mea culpa.

Dijo frente a un auditorio de poco más de cien jóvenes estudiantes de varias licenciaturas de la UAM, que “no quisiera jamás tomar fotografías de jóvenes muertos; siempre he aspirado a que mi país esté mejor; me gustaría retratar a los jóvenes estudiando; en sus deportes, pero la realidad es la otra”, se lamentó.

Con un remate de la revista “Cuartoscuro” que los estudiantes adquirieron con voracidad, haciendo malabares para aplaudir atronadoramente, terminó la intervención de Valtierra en su participación en este Librofest Metropolitano, punto de encuentro cultural al norte de la ciudad de México.