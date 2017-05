Sentimientos de culpa

Antes de llegar al grupo, yo venía sintiendo muchos síntomas como mareos, adormecimiento de los dedos, dolor de estómago y de la garganta, miedos a los lugares cerrados, la sensación de que me faltaba el aire y miedo a morirme de un paro cardiaco.

Al ingresar a la agrupación me di la oportunidad de escuchar la terapia y comentar todo lo que sentía. Fui descubriendo que me sentía muy culpable por estar viviendo una relación con una mujer que conocí en una iglesia cristiana donde asistía. Descubrí que esa relación me hacía sentir muchos remordimientos de conciencia que no me permitía tener una paz mental y por lo consiguiente una intranquilidad conmigo misma. Aunque yo sabía que me causaba mucho sufrimiento estar viviendo con una mujer, no podía dejarla, había algo que me impedía hacerlo.

Por muchos años sentí esta emoción de culpabilidad. El sufrimiento se fue prolongando por mucho tiempo y mis síntomas fueron empeorando, hasta llegar a sentir que llegue al fondo de mis emociones; empecé a fumar tabaco a ingerir bebidas alcohólicas y no me drogué por que sentí mucho miedo. Empecé a sentir angustia, desesperación, depresión, insomnio y una sensación de volverme loca. No podía más, busqué ayuda con psicólogos, medicina naturista y terapias con abejas. No pude sentirme bien y me sentía como en un callejón sin salida y en un pozo profundo, deseando siempre sentirme bien y no lo lograba y empecé a sentir deseos de morirme porque sentía que nada me haría sentir bien.

Finalmente llegué al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos cuando ya no podía con mi vida. A través del tiempo, me di la oportunidad de quedarme y me fui poniendo bien emocionalmente, se me fueron quitando los síntomas que venía sintiendo.

El día de hoy estoy trabajando y me encuentro en un proceso de separación con la mujer que vivo. Con el grupo lo estoy intentando, pero, tengo la seguridad de que lo lograré. Me siento bien, recuperé mi tranquilidad y mi estabilidad emocional, me siento en paz conmigo misma y con Dios y eso me hace sentir tranquila gracias a la terapia.

*Anónimo

