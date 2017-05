Comisariado Ejidal se enriquece a costa de habitantes de Tilcajete

*Le dieron un tractor, 10 viviendas y dinero en efectivo por otorgar hectáreas de terrenos que no son ejidales, denunciaron

Guadalupe ZÁRATE MORALES

Antonio Fuentes Vásquez, Comisariado Ejidal de San Martín Tilcajete, perteneciente a Ocotlán de Morelos, fue denunciado por habitantes de dicho lugar, de haberse apoderado de un tractor de modelo reciente, 10 viviendas para su familia y dinero en efectivo luego de haber entregado con engaños a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, 43 hectáreas de terreno supuestamente ejidales y con un costo superior a los 50 millones de pesos, que serían utilizados para el relleno sanitario, pero dichos terreno ya cuentan con título de propiedad, señalaron.

Habitantes de dicha población ubicada a 40 minutos al sur de la ciudad capital, encabezados por Miriam Sánchez, señalaron que el Comisariado Ejidal nunca informó a la población de los “movimientos” que hacía en la SEGEGO el 28 de mayo del 2015 en la administración anterior, pero de forma repentina lo vieron en posesión de un tractor del año, el cual días siguientes lo vieron de otro color al que fue su entrega.

Al unísono, dijeron que la dependencia gubernamental le otorgó al también profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Antonio Fuentes, 10 viviendas que solo fueron para un grupo allegado a él y a la población jamás le informó de dichos apoyos entregados por la dependencia gubernamental supuestamente por haber sido partícipe en la solución del conflicto entre el ejido Santa María Zaachila y San Martín Tilcajete por el conflicto del tiradero municipal.

Con copias de documentos en poder de esta redacción, Miriam Sánchez dijo que el garlito que utilizó Fuentes Vásquez es que presentó documentación en donde supuestamente los propietarios: Marcelo Vidales Fuentes y Agustín Roque Luis supuestamente avalaban dicha operación, pero dichas personas lo negaron rotundamente al argumentar que no son sus firmas plasmadas en dichos documentos.

Descalificaron el actuar del Comisariado Ejidal de San Martín Tilcajete, ya que dijeron que no están en contra de que el basurero se instale en el lugar, pero que los beneficios sean para los habitantes de la población y no para Antonio Fuentes quien no vive en la localidad sino en la ciudad de Oaxaca, en donde también tiene varias residencias producto del dinero de que se ha apropiado a costa de los verdaderos ejidatarios de la zona.

Finalmente hicieron un llamado a la población para que no se dejen engañar por Antonio Fuentes, ya que aparte de enriquecerse ilícitamente, consigue recursos que van a parar a sus bolsillos y no que atienda las necesidades de la población.

Dijeron que en asamblea pedirán la destitución del Comisariado Ejidal al ser un pueblo que se rige por el sistema normativo internos, anteriormente usos y costumbres y no se sigua aprovechando del cargo que tiene.

Pidieron también la intervención del Gobierno del Estado para que investigue a dicho Comisariado Ejidal y se le finque responsabilidades penales por enriquecimiento ilícito; en caso contrario, alertaron, emprenderán acciones radicales.