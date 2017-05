Invita PRI a Conferencia La Oratoria: ‘Arte, Ciencia y Conciencia’

*Benjamín Méndez Martínez, maestro en Oratoria, se presentará en el Teatro Alcalá el próximo 31 de mayo; los boletos ya están disponibles, sin ningún costo

El Comité Directivo Estatal del PRI, a través de la Secretaría de Cultura, convocan al público en general a la conferencia La Oratoria: ‘Arte, Ciencia y Conciencia’, un discurso muy cantado, a celebrarse el próximo 31 de mayo.

La conferencia forma parte de las actividades culturales que promueve el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigido por su presidente Germán Espinosa Santibáñez y la secretaria general Julieta Famania Ruiz.

Al respecto, el maestro en Oratoria, Benjamín Méndez Martínez, explicó que La Oratoria: ‘Arte, Ciencia y Conciencia’, un discurso muy cantado, tendrá lugar en el Teatro Macedonio Alcalá a partir de las 16:30 horas.

El bicampeón en esta disciplina y miembro honorario de las asociaciones Palabra en Movimiento y Ateneo Cultural Oaxaqueño, Arjé Et Logos, indicó que la oratoria no solo representa hablar frente al público, ya que también involucra un cambio de experiencias a través de palabras, por lo que aprovechó para invitar al público amante de este arte a acudir al evento que no tendrá ningún costo para los asistentes.

En tanto, la secretaria de Cultura del Comité Directivo Estatal del PRI, María Cristina Palacios Castillo, refirió que los boletos se podrán obtener en los siguientes números: 951 350 8945, 951 547 7637 y 951 188 4779.

Abundó que la conferencia La Oratoria: ‘Arte, Ciencia y Conciencia’, un discurso muy cantado, viene a reforzar las actividades que viene realizando la Secretaría a su cargo, todo ello bajo el liderazgo de los integrantes del CDE del PRI en Oaxaca.

Palacios Castillo dijo que al término del evento se realizará una colecta a beneficio de la creación de la primera Escuela de Oratoria para comunidades indígenas de la Sierra Juárez.

“La cultura debe llegar a todos los rincones del estado, como es compromiso de nuestra actual dirigencia, la cual además de hacer política le apuesta fuertemente a la cultura, el deporte y la convivencia de las familias oaxaqueñas”, destacó.