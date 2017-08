150 MDP, pago del rescate de un Oaxaca secuestrado!

*Mudos testigos en una negociación desigual, en donde la petición se reduce a un “todo o nada”, ofrecieron las razones por lo que ellos califican de chantaje o extorsión de la Sección XXII

Mario GIRÓN

Fotos: Agencia 50 MM

A 150 millones de pesos en efectivo, constantes y sonantes, libres de polvo y paja, asciende la exigencia financiera de la Sección XXII del SNTE a cambio de levantar bloqueos a oficinas del IEEPO y cruceros, secuestro de autobuses, incluidos usuarios del ADO, además del plantón indefinido frente a palacio de gobierno anunciado para este viernes y punto final a la amenaza de impedir la celebración del primer Lunes del Cerro, de nuestra Guelaguetza.

Fuentes cercanas a la negociación entre patrón y trabajadores, calificaron de extorsión la petición que al Gobierno de Oaxaca hace la sección magisterial encabezada por Eloy López Hernández y Genaro Martínez Morales, secretario General y de Organización, respectivamente.

Testigos de una mesa de trabajo en donde los mentores no ceden un ápice, partiendo de la idea que el Poder Ejecutivo concentra todo el dinero del mundo para obsequiarlo sin justificación alguna, admitieron que la petición seccional de los maestros está marcada por el signo de la intolerancia y el hierro de lo inflexible. Todo lo exigido, informaron, está subrayado con la contundencia de la palabra “sin condicionantes”.

Los mudos testigos en una negociación desigual, en donde la petición se reduce a un “todo o nada”, ofrecieron las razones por lo que ellos califican de chantaje o extorsión de la Sección XXII del SNTE:

“Hasta el pasado fin de semana la pretensión de los maestros eran 100 millones de pesos y respuestas sin condicionantes al pliego petitorio; sin embargo, como la autoridad está tardando en responder por tratarse de peticiones no sencillas, acompañadas de la exigencia “sin condicionantes”, los maestros desesperados elevaron la suma del pago del rescate de un Oaxaca secuestrado. Hoy están exigiendo 150 millones de pesos y resolverles lo siguiente:

Pago a todos los regularizados sin condicionamientos; pago completo con respeto a los años trabajados como docentes, administrativos y PAEES; entrega de los formatos únicos y sin errores, respetando antigüedad; pago del retroactivo PAEES, docentes y administrativos.

Los informantes aseguraron que “se trata de una petición multimillonaria y recibida sin condicionantes, es decir, que el Gobierno de Oaxaca cometa un delito administrativo para saciar el apetito de venganza de un grupo magisterial pretendiendo hacer de ellos el presupuesto destinado para la entidad, y no como totalidad para un sector minoritario poblacionalmente como es el magisterial, Oaxaca es más grande que un puñado de inconformes”, subrayaron.

El tema del basurero en poder de unos cuantos impidiendo el paso a los camiones recolectores, lo cual convirtió en basurero público a Oaxaca de Juárez y municipios conurbados, se suma al tema magisterial con bloqueos en crucero estratégicos la tarde-noche de lunes, el amanecer y horas de martes, por supuesto daña la imagen de trabajo del Gobierno de Oaxaca.

A pesar del reciente anuncio de inversiones importantes en el ramo de la hotelería lo cual significa más empleo mejor pagado y muchos ejemplos positivos más, el clamor popular se ha multiplicado contra el quehacer oficial. La idea generalizada es que nada están haciendo para contener a los maestros con más de un día bloqueando y anunciando marcha masiva y plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno el próximo viernes, así como bloquear la celebración del primer Lunes del Cerro.

La falsa apreciación ciudadana de que el Gobierno de Oaxaca no hace algo o mucho más, por lo en consecuencia sigue cruzado de brazos frente al embate magisterial, es consecuencia de que perdió comunicación verdadera con la sociedad, a la que no está informando con la crudeza que el tema merece.

A lo anterior se suma un ejemplo de falta de valor civil, en el sentido de no atreverse a informar al pueblo de Oaxaca que en chantaje o extorsión se convirtió la negociación con el magisterio. Los oaxaqueños no saben, ignoran que la petición de 150 millones de pesos de los maestros es para levantar bloqueos, dejar en paz a los habitantes, turistas, pasajeros y corridas de trabajo del ADO, además, para que la Guelaguetza no se suspenda.

Y como Oaxaca no sabe que el Poder Ejecutivo es víctima de un chantaje, la mayoría opina negativamente y lo acusa de negligente, de no hacer lo mínimo para someter a los rijosos del magisterio.

Los informantes coincidieron en la urgente necesidad de informar a Oaxaca el por qué la agitación magisterial, sobre todo el origen de la advertencia del próximo viernes, la agitación al máximo en donde la solución son entregarles 150 millones de pesos y solución sin condicionantes a un largo pliego petitorio.