No más un México saqueado ni políticos más ricos, pide UD

*El pueblo no puede seguir depositando su voto a favor de quien sólo les da una despensa o promete un puente, aseguró el líder del Partido Unidad Popular

Eusebio PÉREZ SANTOS

De cara al proceso electoral que se avecina, el Partido Unidad Popular (PUP) se fortalece con las bases, con gente nacidas dentro del seno del pueblo, afirmó Uriel Díaz Caballero, integrante de la dirección política del partido político, al agregar que realizan trabajo cotidiano hablando con claridad a la gente al decirles lo que en realidad pasa en Oaxaca y que las cosas cambiarán mediante la concientización en relación a cómo depositar nuestro voto: “México ya no debe ser un país saqueado y que cada día haya políticos más ricos”.

En entrevista Uriel Díaz afirmó que el pueblo no puede seguir depositando su voto a favor de quien sólo les da una despensa o le promete un puente: “con que le ofrezcan algún tipo de apoyo las cosas no van a cambiar sino a empeorar. Las cosas van a cambiar en la medida que el pueblo haga conciencia y que verdaderamente se prepare a las mujeres y hombres que tengan autoridad moral para que verdaderamente puedan estar en los cargos públicos”, manifestó.

Y aseveró: “el pueblo tiene que lograr entender que el gobierno lo construimos nosotros los pobres, los indígenas, campesinos, profesionistas, intelectuales y que ellos son los que deben representar al gobierno. No pueden seguir gobernándonos hijos de ricos, de político o de gente que ha diseñado un programa de cómo seguir saqueando esta nación”, subrayó uno de los dirigentes del Partido Unidad Popular.

Díaz Caballero dijo que, Unidad Popular quiere recuperar el gobierno para poner orden en las instituciones: “que se aplique la ley y que se interprete a favor de la veracidad, en beneficio de la colectividad y no a favor del dinero o “compadrazgos”, como el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien al parecer al llegar deportado de otro país, ahora lo quieren poner en libertad.

“Este país no va a cambiar con más leyes o reformas, ¡no!, este país va a cambiar con disciplina, con orden, con veracidad, con convicción. Solamente así la comunidad va a cambiar y Unidad Popular lucha precisamente para decirle al pueblo que no puede seguir atontándose. Necesitamos que el pueblo ejerza este poder y pongamos en práctica lo que tenemos en nuestras manos para tener mejores condiciones de vida. Este país debe vivir como viven los otros países que tienen un desarrollo totalmente avanzado. Así debe ser México, no un país saqueado y fabricando cada día más ricos”, concluyó el dirigente del PUP, Uriel Díaz Caballero.