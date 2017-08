La gráfica debe ser un medio de denuncia: Orlando Velázquez

*El artista presenta la exposición El deseo que corrompe en el IAGO que se ubica en Macedonio Alcalá 507

Orlando Velázquez indicó que el arte gráfico juega un papel de denuncia, en la exposición El deseo que corrompe el joven artista aborda el deseo de poder que existe actualmente. La muestra puede ser admirada en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

En entrevista Velázquez indicó que la temática de los 17 grabados en madera que presenta son los vicios capitales, “no la idea como del pecado, sino de los vicios que persisten en el ser humano, todo lo que detona el deseo del poder”.

“También estoy trabajando con la idea de lo natural, esta representación de lo sagrado y la idea de lo profano, cómo de repente los seres humanos explotamos la tierra, los recursos y les ponemos precio, todo eso está generando este caos”.

El artista comentó que los seres humanos tenemos la idea de que entre más cosas materiales tenemos se gana el respeto de los demás, esa idea “creo que es algo que está impactando mucho a los jóvenes y a la sociedad en México”.

Orlando Velázquez dijo que para es importante representar todo esto en su obra, porque la gráfica popular mexicana tiene esa fuerza.

“El trabajo de artistas como Leopoldo Méndez y los miembros del Taller de Gráfica Popular, tenía mucha fuerza porque su obra servía para denunciar y ese es el papel que debe jugar la gráfica actualmente”, detalló el grabador.

La presente serie Orlando Velázquez la elaboró con la beca del FONCA 2016-2017, la muestra puede ser admirada durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre en el IAGO.

Orlando Velázquez es originario de Taxco, Guerrero, se formó en el Centro Morelense de las Artes, pero antes conoció a un grabador de la montaña alta de Guerrero con quién aprendió distintas técnicas gráficas.

Agregó que en su obra ha influido toda la problemática del narco que se vive en Guerrero y cómo ésta repercute en la juventud, “creo que es uno de los estados más explotados por la violencia y es algo que se va haciendo cada vez más y más grande”.

Para Velázquez es preocupante que en el estado de Guerrero no exista apoyo a la cultura, “por ejemplo no hay talleres de gráfica o escuelas de arte, por eso tuve que formarme en Morelos, en mi estado no hay mucho movimiento artístico, la mayoría de los artistas se mueven a otros estados, si uno se acerca a las autoridades y no hay apoyos”.