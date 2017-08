“Cuando me retire, la Banda de Música del Estado me extrañará, y yo también”

*El maestro Eliseo Martínez García, director general de La Banda de Música del estado, con 22 años al frente de esta institución musical, se siente muy satisfecho de su labor

Previo a una actuación, en el marco de las múltiples actividades que se prepararon para las fiestas de La Guelaguetza, abordamos al maestro Eliseo Martínez García, director general de La Banda de Música del estado, y con gentileza nos concedió una entrevista, donde manifestó parte del trabajo que ha venido realizando a lo largo de 22 años al frente de la institución más representativa de gobierno del estado.

Maestro, ¿cuántos años dirigiendo a la Banda de Música del estado?

“22 años que han pasado como un relámpago”.

¿Se han cumplido las expectativas que tenía al llegar a dirigirla?

“Musicalmente hablando sí, administrativamente me topé con otras cosas, lo mismo sucedió en la cuestión política, son tres ejes que debe manejar un director, sin embargo, en el terreno musical todo ha venido funcionando muy bien”.

¿Satisfecho de su labor al frente de la institución musical?

“Muy satisfecho, pero vuelvo a lo mismo, ya en el terreno administrativo he aprendido muchísimo, lo mismo que políticamente he aprendido bastante”.

¿Hizo escuela con sus músicos?

“Yo creo que sí, cuando veo infinidad de bandas que hay, me doy cuenta que sí se hace escuela como banda de música, no como Eliseo Martínez García, incluso, he llegado a pensar que me gustaría ser joven otra vez para no cometer los mismos errores que hice en mi juventud de todos los aspectos, pero sí te puedo decir que a estas alturas estoy satisfecho, contento, la banda me ha dado mucho, creo que yo también le he dado muchas cosas a la banda y a los músicos”.

¿Se arrepiente de algo?

“No, no, obviamente si todo fuera color de rosa no tendría chiste la vida, hay muchos proyectos que se quedaron truncados, por ejemplo, volver la banda en sinfónica con cien integrantes, sus instalaciones correctas, un buen autobús, uniformes correctos, buenos instrumentos, pero veo que es mucho pedir, porque para tener todo eso deberíamos tener unas autoridades que amaran la música y así entendieran a cualquier director de música”.

¿Cuántos elementos forman la banda?

“Músicos 66, un servidor 67, un administrativo 68, y dos chalanes, y he descubierto que sin disciplina no avanzas, y con mucha disciplina avanza muy bien el barco; obviamente tienes que manejar muy el timón, por momentos enderezarlo, luego dejarlo, la ventaja es que tenemos actividades fijas, trabajamos como una maquina bien aceitada y hacemos nuestro trabajo con suficiente profesionalismo, y esto se ve en el concierto dominical, las serenatas de los martes, giras por el interior del estado, conciertos didácticos”.

¿Algo que desee agregar?

“Estoy consciente que cuando me retire, la banda me va a extrañar y yo la extrañaré, gran parte del público también me extrañará, pero son ciclos que se deben cumplir, porque uno no puede ser eterno y morirse en el pódium, llegará el momento que me haga a un lado, hay mucha gente tras de mí, pero lo pensaré muy bien, porque ya quiero un poco de paz, porque gracias a Dios, tengo mucha actividad como pianista, como organista, como director”.