Café Latino Plus la mejor opción musical

Previo a la celebración de su cumpleaños, encontramos en su casa al profesor Jesús Santiago Montes, (Director General del grupo Café Latino Plus), haciendo los preparativos para que el día doce de agosto de 2017 se enriquezca su fiesta, donde la alegría es desbordante y se reúne mucha gente para felicitar a un hombre cabal que siempre tiende la mano al amigo, y esto le ha acarreado cientos de amistades.

¿Cuántos años de carrera del grupo Café Latino Plus?

“Son 28 años ya de la creación de Café Latino, ahora llamado Café Latino Plus, y afortunadamente se ha establecido en el gusto de la gente la música que tocamos, con eso nos damos cuenta que los objetivos trazados al inicio de ha cumplido muy bien, hemos visto que hay grupos con mucho equipo, escenario y fama, pero cuando ya no tienen el apoyo de la gente tienden a desaparecer de los escenarios y afortunadamente Café Latino Plus está vigente en el gusto de la gente”.

¿Qué ha sido más difícil para ustedes: crear el grupo o mantenerlo vigente?

Todo va de la mano; cuando se formó el grupo teníamos claros los objetivos, afortunadamente se han alcanzado los objetivos trazados y sobre mantenernos vigentes en el gusto del público, lo que hacemos es contar con música de vanguardia y ofrecer un repertorio amplio para satisfacer al cliente que nos contrata; en nuestro caso manejamos todos los géneros musicales y eso nos ha mantenido firmes en los escenarios”.

¿Cuál sería la clave para estar unidos en el grupo?

“Hasta el momento la mística de trabajo se ha mantenido vigente, ya que en Café Latino Plus no hay personalidades, aquí todos somos iguales, el mismo trato se le da a un profesionista que al compañero que tiene un oficio.

También evitamos caer en situaciones de alcoholismo o drogadicción y así nos alejamos de malos momentos que nos pueden desviar de nuestro principal objetivo, que es tocar buena música, y esa disciplina es lo que non ha mantenido unidos y, desde luego, hay elementos que no aguantan esta disciplina y se van a otros grupos donde quizás tengan el libertinaje de hacer lo que quieren, y los que nos quedamos seguimos firmes haciendo lo que más nos gusta, la música”.

¿Cuáles son las plazas donde más trabajan?

“Una de las plazas donde hemos trabajado seguido es Tlaxiaco, San Juan Tamazola, Santiago Tilantongo, San Lorenzo Cacaotepec, por supuesto que aquí en la capital del estado tenemos suficiente trabajo, afortunadamente la aceptación ha sido positiva y seguimos luchando para ganar más espacios y llevar nuestra muisca”.

¿Satisfecho?

“Claro, aunque de repente ya quiero dar paso a la sangre joven, son muchos años de venir trabajando en la música y aunque la salud, la edad y otras circunstancias a veces nos agotan, siempre es más fuerte el deseo de estar en el escenario para entregarse al público y ver que bailan, gritan y piden sus canciones favoritas, eso me hace olvidar mis planes de retirarme y llega la satisfacción y le doy gracias a Dios y a la vida porque ser músico, porque me ha hecho proyectarme en el área artística”.

¿Algo que desees agregar?

“Siempre estaré agradecido con el apoyo que ROTATIVO nos da, quiero manifestar que es uno de los medios, tal vez el único periódico, que da proyección al músico oaxaqueño, y a ti como responsable de La Sección de Espectáculos de Rotativo, ya que tú eres fiel testigo de la trayectoria que hemos tenido a lo largo de los años, eres un impulsor de nuestro trabajo y apreciamos tu trabajo, y a la vez muy agradecido con el impulso que este periódico da al ambiente artístico de Oaxaca”.