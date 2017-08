LUEGO DE UNAS BIEN MERECIDAS VACACIONES, el próximo 21 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2017-2018, con lo que más de 27 millones de jóvenes regresarán a las aulas del saber. Actualmente, la inversión en la educación es sumamente relevante al significar cerca del 3.8% del PIB. Al detalle, para este año la enseñanza básica, media superior y superior representan el 15% del presupuesto público, en otras palabras prácticamente todo el ingreso que el gobierno adquiere por la recaudación del IVA se destina para mejorar el servicio en las escuelas. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo, el aprendizaje no cumple con las expectativas. Desde hace 15 años México se ubica al final de la tabla en sus resultados para la prueba PISA y no hay una sola materia en la que el país se destaque. A la fecha, menos del 1% de los estudiantes de 15 años tiene un nivel de competencia satisfactorio en matemáticas. Así que el reto es enorme…… EN ESTE SENTIDO, la desilusión entre los muchachos es palpable. Un 42% de quienes cursan el nivel medio superior considera que la educación no es útil para encontrar un trabajo, lo que ha exacerbado la deserción. Al 2014, apenas 37% de los jóvenes de entre 14 y 24 años estudiaba, mientras que 34% prefirió buscar suerte en el mercado laboral. Por su parte, el 42% de los empleadores del país destaca que los trabajadores carecen de las habilidades deseadas para llevar a cabo sus labores, un mal testimonio de la calidad educativa. El asunto es complejo, pues datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) que comanda Héctor Villareal revelan que un profesional recibe ingresos hasta 119% superiores a los de quienes sólo estudiaron preparatoria. También pagan 561% más ISR…… EL PROBLEMA ES QUE más allá del discurso en apoyo a la mejora educativa, la realidad es que la reforma no incluyó mejoras en materiales, servicio profesional docente, reparto del presupuesto en función de la calidad y actualización de los programas académicos. Además, fortalecer la matrícula de preparatoria y universidad no es la prioridad. Considere que la educación básica recibe el 97.2% de todos los recursos de este rubro, mientras que la media superior percibe sólo 1.3% del presupuesto y la capacitación superior apenas representa un enclenque 0.9 por ciento. Lógicamente ante dicha situación, en los quintiles económicos más bajos el 80% de los jóvenes de entre 18 y 22 años están fuera del sistema académico. Así que educación, un lujo, y en universitarios persiste la desigualdad……. DESDE 2008, LOS RECURSOS empleados por el gobierno federal para promover programas y campañas publicitarias aumentó por encima del presupuesto aprobado. Mariana Campos, especialista de México Evalúa, deja ver que pese a que en el 2016 el gobierno federal anunció en reiteradas ocasiones su intención de reducir su gasto, al final el gobierno erogó en publicidad unos 8 mil 872 millones de pesos, cifra por arriba de los 2 mil 488 millones de pesos aprobados. De igual forma, para este 2017 se presupuestaron mil 988 millones de pesos para comunicación, pero con las elecciones a la vuelta de la esquina será difícil respetar dicho límite…….POR OTRA PARTE, comprometidos con nuestros clientes y nuestros lectores, este fin de semana el departamento de talleres de esta su casa, Editorial “Ramírez”, estará dándole un necesario mantenimiento a la maquinaria, por lo que este lunes el diario Rotativo dejará de circular, leyéndonos nuevamente el próximo martes…. Y POR HOY ES TODO.