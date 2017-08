Prosperidad y violencia

Robert Bates, politólogo estadounidense, traza una relación entre prosperidad y violencia dentro de una sociedad. Parafraseando su argumento, existen sociedades que en algún momento de la historia comienzan a usar la violencia de manera organizada para alcanzar un mayor bienestar común. Ese uso organizado de la violencia se da a través de la especialización: algunos miembros (a quienes nosotros podemos identificar como algo similar a “la sociedad civil”) renuncian a su capacidad de ejercer violencia y se especializan en la producción de bienes y servicios, lo cual genera riqueza para toda la sociedad. Otros (a quienes podemos llamar “ocupantes o dirigentes del aparato del Estado”) no producen riqueza y se especializan en el uso de la violencia, aplicándola selectivamente con el objetivo de garantizar que los primeros tengan la suficiente certidumbre para invertir en capital físico y humano. Así, el grado de especialización que ambos grupos logran dentro de una sociedad impacta directamente en la prosperidad de ésta, y viceversa.

En el caso de la especialización óptima están las sociedades ricas y pacíficas. Ahí, el Estado usa la violencia de manera organizada para garantizar seguridad y derechos para todos los miembros, además de que permite que los generadores de riqueza se gobiernen internamente bajo sus propias reglas con el objetivo de generar mayor excedente (que se traduce luego en mayor bienestar general). Quienes se dedican a actividades productivas, por su parte, no necesitan preocuparse por su propia seguridad, por lo que pueden dedicar sus recursos a producir más y mejor. Se tiene, pues, un círculo virtuoso en el que el nivel de bienestar general de la sociedad aumenta con el tiempo.

Del otro lado de la moneda están las sociedades pobres y violentas: sus miembros tienen una especialización (casi) nula, de tal forma que cada quién produce para sí mismo y vela, además, por su propia seguridad. En este caso no se genera riqueza por dos razones: primero, el individuo no puede renunciar a su capacidad violenta (de eso depende su supervivencia), por lo que debe quitar parte de sus recursos a las actividades productivas para dedicarlos a defenderse; segundo, existe demasiada incertidumbre, lo que inhibe la inversión en capital físico y humano. Así, el Estado no puede garantizar seguridad y derechos porque los individuos no han renunciado al uso de la violencia y éstos no pueden dar ese paso porque no hay Estado que los defienda. Entonces se crea un círculo vicioso de miseria –y el Estado parece ser quien tiene que dar el primer paso para romperlo–.

Entre estos dos extremos puede pensarse toda una gama, dependiendo del grado de especialización alcanzado. Es interesante preguntarnos dónde está México. Junio 2017 se situó como el mes con más homicidios dolosos del que se tenga registro (que se lleva desde 1997), con 2,234. El segundo lugar es mayo 2017, con 2,186. Muy probablemente, 2017 va a batir récords anuales. El crimen organizado ha venido expandiendo su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional al tiempo que diversifica sus actividades: secuestro, extorsión, cobro de piso, robo de autos… cualquier método para extraer rentas de quienes sí se dedican a actividades productivas. La Ciudad de México ya padece su propio cártel. ¿Está el Estado mexicano cumpliendo su parte? No. Y eso no permite que quienes sí producen cumplan la suya.

La moraleja que Bates nos deja es fundamental: no existe prosperidad sin violencia ni con exceso de ésta. La meta no es erradicarla, pero tampoco se debe creer que usarla de manera desmedida es un buen camino. Se le debe domar: ponerle límites, organizarla, lograr que se use como herramienta para maximizar el bienestar general. En eso han fallado monumentalmente los ocupantes del aparato estatal mexicano. Es por ahí que se nos está escapando el país… y a veces parece que ya no sabemos cómo volver a atraparlo.