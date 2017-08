EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO UN excapitán del ejército venezolano, acusado de traición y prófugo desde hace ya tres años, tomó las armas y, acompañado por 20 hombres, asaltó un cuartel en una de las ciudades más grandes de Venezuela, llevándose armas y municiones en su retirada. Por supuesto, el gobierno de Maduro ha dicho que este brote “paramilitar de tipo terrorista” fue aplastado inmediatamente por las fuerzas armadas, pero este suceso tiene mucho más significado que lo que el oficialismo quiere aceptar. Se ha hablado en múltiples ocasiones de la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela. Por lo mismo, Maduro ha mantenido a raya a las principales cabezas de la milicia y, desde hace tiempo, ha sido cuidadoso en purgarla de cualquier personaje sospechoso. Sin embargo, la actual crisis, acentuada la instauración de la Asamblea Constituyente y los más de 100 muertos en las protestas de los últimos meses, ha vuelto a poner la mirada en el ejército en espera de una reacción patriótica contra el presidente. La sociedad civil se ha manifestado, pero no es claro que pueda derrocar al dictador si sólo está armada con palos, piedras y sus puños desesperados. La ciudadanía mira hacia el ejército y hacia el exterior en busca de apoyo. El ejército, en la mira de Maduro, jura lealtad al gobierno. La comunidad internacional plantea más sanciones económicas que podrían aislar a Venezuela —como en su momento sucedió con Cuba— pero no planea una intervención. La situación sigue agravándose ahora con la Constituyente destituyendo a la fiscal Luisa Ortega, misma que ha declarado públicamente que no hay ya gobierno en Venezuela y que la Constituyente es un fraude. Por supuesto, ella ya está en la mira del tribunal de Maduro y probablemente termine tras las rejas, como las grandes figuras de la oposición. La única salida de Venezuela parece ser la violencia. Para rescatar la democracia, los venezolanos tendrán que estar dispuestos a todo. El golpe al cuartel militar muestra que un sector de la población lo está. Maduro debe saber esto y podríamos ver más asaltos a armerías que terminen en masacres. Para que podamos alcanzar una salida a corto o mediano plazo, se necesitaría que la oposición y los chavistas que desprecian los excesos de Maduro —como la fiscal Ortega— formen un frente común. Lamentablemente, esta salida parece necesitar las armas para realizarse. La otra opción sería la muerte lenta, a largo plazo, de un país aislado y castigado económicamente por la comunidad internacional, mientras que su población sufre de represión y de un retroceso atroz en el ejercicio de sus derechos, lo cual también es violencia. Maduro lo ha logrado: ha puesto a su pueblo entre la espada y la pared…… COMO SABEMOS, EN un abrir y cerrar de ojos el tiempo se nos escapa y pronto llegaremos a la vejez. En este sentido, el político alemán Otto Von Bismark estableció en el mundo el primer sistema de seguridad social para promover el bienestar de los trabajadores a la hora del retiro. Dicho concepto se expandió como pólvora por todo el planeta, con lo que para 1935 más de 30 economías ya contaban con algún esquema de este tipo, incluido EU y México. Actualmente 171 países del orbe consideran que el cuidado de las personas mayores es un asunto de interés público y cuentan con algún plan oficial de pensiones…… COMO QUIERA, EN los últimos años el incremento en la esperanza de vida y los cambios demográficos llevaron a la mayoría de los gobiernos a reenfocar la distribución de las pensiones, al pasar de aquellas de beneficio definido a contribución definida. En esa misma tesitura, desde 1997 el gobierno mexicano reformó su sistema de seguridad social para trabajadores del sector privado. Para ello, creó cuentas individuales administradas por intermediarios, que son las afores y estableció nuevos requisitos para hacerse acreedor a una pensión mínima garantizada (PMG). Al detalle, el tiempo requerido de cotización para ser beneficiario de una pensión pasó de 500 a mil 250 semanas y 25 años de servicio. El problema es que con la baja densidad laboral y las constantes salidas y entradas al sistema formal, el alcanzar dicho nivel es prácticamente una misión imposible. Recientemente la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), que encabeza Guillermo Zamarripa, dio a conocer su estudio: Análisis de la Reglas de Jubilación del SAR: ¿Quiénes cumplirán los requisitos? el cual destaca el galimatías que enfrentarán los trabajadores del nuevo esquema, que comenzarán a jubilarse a partir del 2022….. Se estima que un trabajador tiene en promedio 40 años de vida laboral, en este sentido, que para alcanzar las mil 250 semanas obligatorias, la densidad de cotización mínima, es decir el tiempo en que se llevan a acabo aportaciones, deberá ser de por lo menos 60 por ciento. Sin embargo, en promedio en el país un trabajador lleva a cabo aportaciones por sólo un 42% de su vida laboral. De mantenerse dicha tendencia, se calcula que únicamente el 35% de los trabajadores del nuevo sistema alcanzarán una pensión vitalicia, el 65% restante sólo recibirá lo que alcanzó a juntar, y las gracias por haber participado. Además, en estados con baja actividad económica la situación se agudiza. En Tlaxcala sólo 28.5% de los trabajadores afiliados al SAR recibirán una pensión, en Coahuila 31% y en Guerrero 34%. Así que pocos pensionados y adultos mayores al olvido