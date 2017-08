El danzón, una tradición en Veracruz

Los días martes y jueves, personas que gustan del danzón acuden al Zócalo de la ciudad de Veracruz, en donde reunidos con grupos de danzoneros, hacen uso de sus mejores pasos para bailar aquello que forma parte de la identidad y de las tradiciones de la ciudad, el danzón.

Uno de los danzoneros es el señor Sergio Muñoz Ávila, quien comenta que el primer motivo por el que acude “es porque me gusta el baile, me gusta el danzón, tengo más de 30 años de bailar danzón que me enseñó mi abuelita, y he conservado esa tradición, me gusta, han venido todos los ritmos pero el danzón sigue vigente, ya está dentro de la cultura, es algo muy elegante”.

“El grupo de danzón más extenso que ha habido es el que tuvimos yo y un compañero, éramos 62 parejas, éramos 124 personas”, indicó el entrevistado

A sus 73 años, Sergio Muñoz dijo que él aún va al Zócalo y baila con cualquiera de las personas, aunque cuando va con su pareja, “baila mejor”.

Considera Muñoz Ávila, que el danzón forma parte de las tradiciones veracruzanas:

“El danzón pues ya es una cultura, ya es una tradición, el que lo baila se siente mejor, el danzón hay que sentirlo, vivirlo, porque hay que sentir el corazón para poder desarrollarlo”.