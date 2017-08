SE PODRÍA CREER QUE LA ACENTUADA CAÍDA en las ventas de Ford Motor México se debe a las desatinadas decisiones del exmandamás de esa firma Mark Fields de apoyar las locuras retóricas de Donald Trump, pero sin menos precisar el nacionalismo local a la centenaria firma difícilmente le podría ir bien mientras un director de planta como Gabriel López le dedique más tiempo al golf y a conducir moto que a impulsar sus marcas. Vaya, la expansión de los últimos cuatro años no fue aprovechada por Ford México, careciendo de producto para los mercados de compactos y subcompactos que representan más de la mitad del mercado nacional: sólo cuenta con Figo y Fiesta para ese segmento y no pintan, ni por equivocación, en la lista de los autos más vendidos. Sólo en la categoría de deportivos pueden presumir un segundo lugar y un aumento de 18.2% en el número de Mustang vendidos entre enero y julio de 2017, así como modestos crecimientos arriba de 3% en la venta de camiones ligeros Ranger Crew Cab y Lobo Crew Cab. Es más, Ford reaccionó desatinadamente en octubre, cuando por el “Efecto Trump” el tipo de cambio se disparó y acto seguido elevó sus precios esperando ser seguido por el resto de la industria… cosa que no sucedió —nadie sigue a quien tiene sólo 5% de un mercado super competido— y sólo logró encarecer en demasía sus modelos. Ahora, los distribuidores representados por Juan Antonio Mantecón tienen que cargar con una millonaria remodelación de agencias mientras no tienen productos competitivos en precio aunque su calidad sea muy buena. ¿Podrá revertir la caída la empresa que fue ícono de la industrialización en México?……EN VENEZUELA SE SOBREVIVE a las últimas manifestaciones represivas del golpe de Estado, consumado por el régimen de Nicolás Maduro contra la Constitución y la soberanía popular, a través de sus agentes políticos en el Tribunal Supremo –varios de esos “magistrados” son exmilitantes del partido oficialista PSUV–. Durante las últimas protestas el régimen, con apoyo en los altos mandos de la Fuerza Armada, ha asesinado en manifestaciones a más de cien civiles que sólo exigían democracia y libertad, encarcelado por motivos políticos a centenares de personas y radicalizado la persecución contra la prensa libre, las organizaciones civiles, los partidos políticos y toda forma de disidencia. A través de cuerpos armados policiales y militares (PNB y Sebin) y de los colectivos el chavismo ha desplegado violentos ataques en Caracas y varias ciudades del interior, con grave saldo de violaciones a los derechos humanos y la propiedad privada, mientras el Tribunal Supremo, las Fuerzas Armadas y el exdefensor del Pueblo lo permiten, así como permiten el encarcelamiento político de los magistrados recién electos por la Asamblea Nacional. No ha importado a Maduro que la fiscal general declarara inconstitucional su Constituyente y que más de siete millones de venezolanos, en el plebiscito del 16-J, expresaran su repudio a esa propuesta. El 30 de julio, Maduro impuso su totalitaria Constituyente con la sangre de más de diez civiles asesinados ese día y a través de un fraude del Consejo Nacional Electoral, que quiere disolver el Parlamento, destituir a la fiscal general, encarcelar disidentes y aprobar una Constitución igual o peor a la propuesta por Chávez en 2007. La oposición ha mantenido su apego a la voluntad popular y la Constitución. Ha ganado reconocimiento internacional con el apoyo del secretario general de la OEA y gobiernos como el de España. En estos momentos se debate entre avanzar en el camino de la transición democrática o caer en la tentación de unas elecciones regionales propuestas por el chavismo, con el mismo CNE y sin garantías. Los venezolanos no quieren elecciones regionales, quieren superar el hambre, el miedo y la falta de libertad y de seguridad. Esperan que la presión de la oposición y de los países libres sea total, honesta y efectiva, para que una negociación eficaz consiga que el régimen abandone el poder y sus integrantes salgan de Venezuela. De ello dependen millones de vidas, y que se detenga la desesperada huida de miles de venezolanos de su país…..Y POR HOY ES TODO.