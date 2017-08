Es emocionante cantar ante miles: Rodolfo Casal

[Segunda y última parte]

Su presentación en el Auditorio Guelaguetza fue una muestra de su calidad interpretativa y la respuesta del público aprobó su estelar actuación en el máximo foro donde se reúnen alrededor de 12 mil personas, y actuar en este escenario es un logro que pocos artistas locales alcanzan.

Afortunadamente los organizadores reconocieron el trabajo serio y honesto de Rodolfo Casal y son siete años los que lleva presentándose en este escenario tan importante para la cultura y donde desfilan únicamente los talentos que llevan una trayectoria importante, como es el caso de nuestro entrevistado de este día.

Esperamos que el amigo Rodolfo Casal continúe por la sendera del éxito y, sobre todo, que los cientos de aplausos le motiven para que nunca deje de ser humilde con sus semejantes y se mantenga entre los mejores intérpretes oaxaqueños que se ocupan de difundir al autor oaxaqueño.

¿Cómo desarrollaste tu presentación en la fiesta de la Guelaguetza?

“Tuve la oportunidad de que me incluyera el maestro Fernando Rosales, lo cual agradezco mucho de que me tome en cuenta, porque no soy de las personas que se dediquen a quemar incienso a las personas para que me programen en un evento.

La gente que conoce mi trabajo me invita a participar en estos eventos tan importantes y, obvio, me tengo que preparar lo mejor posible para dar una buena presentación y, la verdad, minutos antes de mi actuación me ganan los nervios porque nunca se sabe cómo te va a recibir el público y no quedar mal con la persona que te recomienda, que en este caso fue el maestro Fernando Rosales”.

¿Cómo te sentiste cantar en el Auditorio Guelaguetza?

“Es indescriptible la sensación de cantar ante poco más de diez mil personas de diferentes nacionalidades, sin embargo, al pisar el escenario me transformo y sólo pienso que debo realizar una buena actuación; estoy consciente que la gente viene a ver La Guelaguetza, no viene a ver a Rodolfo Casal y a los otros compañeros, y es cuando siento más grande el compromiso, porque debo convencer a toda esa gente que no conoce mi trayectoria, que en Oaxaca hay talento y debo cautivar desde el inicio de mi actuación”.

¿Algo que desees agregar?

“Muchísimas gracias amigo José Alberto Ruiz, gracias al periódico ROTATIVO, que desde siempre nos han dado cobertura en nuestras carreras, es el medio que siempre nos ha tomado en cuenta.

Desde luego, mi afecto al público en general por seguir mi trayectoria que siempre ha sido para poner en alto el nombre de Oaxaca, y siempre doy lo mejor de mi voz, y hasta el momento considero que los resultados son muy alentadores y eso me mantiene vigente entre el público”.