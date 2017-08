A PESAR DE QUE LOS SALARIOS NO despegan, el costo de la vida es cada vez mayor. En los últimos años la taquicardia cambiaria presionó de forma considerable los márgenes de la mayoría de los productores, quienes a principios de este 2017 trasladaron buena parte de esos costos a los acongojados consumidores. Desde enero la inflación que reporta el Inegi de Julio Santaella se ubicó en 4.72%, con lo que finalmente salió del rango que tiene como meta el Banco de México de Agustín Carstens. A partir de ese mes se desencadenó una espiral ascendente de precios que pareciera no tener fin…… EN LO QUE VA DEL AÑO el incremento en los precios ha sido superior al de la media de los últimos cinco años. De igual forma ayer se dio a conocer que durante julio la inflación interanual se ubicó en 6.44%, su mayor tasa desde diciembre de 2008, cuando alcanzó un nivel de 6.53%. Asimismo, en su comparación mensual este indicador llegó a 0.38%, un nivel no visto en un mes de julio desde 2012. Si bien buena parte de lo anterior se explica por el incremento en los precios de los servicios turísticos que aumentaron 9.7% y el transporte aéreo que tuvo un alza del 7.5%, la realidad es que el resultado del séptimo mes fue incluso peor al anticipado. Janeth Quiroz, especialista de grupo financiero Monex, deja ver que la inflación fue 0.07 puntos superior al 6.37% que proyectaban y fue incluso mayor a la cifra que se tenía para agosto, mes en el que se espera alcanzar el punto más álgido para los precios…… En vista de los resultados de julio, analistas ya modifican sus proyecciones para el resto del año. Al detalle, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, puntualiza que en agosto los bolsillos recibirán el peor impacto cuando la inflación podría alcanzar el 6.62% y se mantendrá elevada en septiembre hacia el 6.42%. De hecho, para finales del año se espera que esta medición termine en 6.20% y no en 5.9% como se esperaba anteriormente. De igual forma, grupo Monex proyecta una inflación del 6.49% en agosto para cerrar el año en 6.29% y no en 6.05% como se calculaba anteriormente. Así que, como ve, vulnerables billeteras al ataque de los precios…… Más allá de lo que se concrete en la renegociación del TLCAN que arrancará formalmente el 16 de agosto será difícil que el gobierno de los EU logre su objetivo para reducir su déficit en la balanza comercial con México. Jaime Reusche, experto de la calificadora Moody’s hace ver que sólo el diferencial de salarios le da al país una enorme ventaja competitiva. Aunque sea una amarga realidad, en el sector manufacturero la mano de obra es 20% menor a la de EU, en el rubro automotor y equipo de transporte es 17% menor, mientras que en otras categorías como la química y farmacéutica los trabajadores reciben en promedio entre 20% y 25% las compensaciones de quienes laboran en la nación de las barras y las estrellas. La realidad se impone…… HACE CASI 7 AÑOS, UN airado Javier Duarte tachaba a un columnista de haberle injuriado, y su equipo de prensa —hoy bajo proceso judicial— amagaba con actuar “conforme a la ley” por informar sobre la francachela por el cumple del góber en diciembre de 2011, evento rumboso y rumbero que a la postre se redujo a travesura de niño de pecho frente a los abusos de Javidú. Al columnista se le ocurrió dar parte que Jaime Porres, Moisés Manzur y Franky García, tuvieron el detallazo de arrendar un avión de la firma Fly-Mex para traer a 30 amigazos del alma y esperarlos en Toluca, para “regresarlos cruditos pero contentos, al bello puerto”. El sitio de reunión comentado fue un elegante departamento de Polanco, donde el convite —con chupe y variedad diversa— se prolongó hasta las 5 de la mañana en homenaje al entonces prócer jarocho. Muy su gusto, total. Cabe mencionar que Moisés Manzur está hoy en capilla pese a ser el principal “garganta profunda” en soltarle la sopa sobre los trinquetes de su amigazo al actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Pero dos días después de comentar en este espacio ese pachangón, tronantes e investidos de pureza hecha verbo, los jefes de prensa del góber enviaron un sentido desmentido a este columnista que se habría originado en la oficina de Alberto Silva (en proceso actual de desafuero) y firmado por la airada Gina Domínguez, que está sujeta a proceso judicial por desviar cuando menos 100 millones de pesos. Hoy, el exgobernador y sus principales colaboradores están sujetos a proceso penal; los empresarios que lo cobijaron están en la lupa del SAT, que lleva Osvaldo Santín. La justicia llega, a veces tarde, pero llega…… A DIEZ MESES DE su lanzamiento en todo el territorio nacional, Imagen Televisión ya rinde sus primeros frutos registrando más de 23 millones de reproducciones de video de su fanpage en Facebook. Se trata de una demostración de cómo los contenidos de televisión abierta se sincretizan con los medios alternativos, desarrollados a través de Internet, lo cual demuestra el éxito del canal de televisión nacional, encabezado por Olegario Vázquez Aldir, Director General del Grupo Empresarial Ángeles. Vaya, tal y como se dio a conocer al inicio de Imagen Televisión, el 17 de octubre de 2016, que la meta era captar en un solo año 8% del público de la televisión, ese objetivo está cada vez más cerca de ser logrado…..Y POR HOY ES TODO.