A PESAR DE QUE LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES aún disfruta del receso vacacional, muchos padres ya arrancaron la inagotable peregrinación en búsqueda de los libros, uniformes y materiales escolares que necesitarán sus niños en este próximo ciclo escolar. Lógicamente en este contexto un rubro al que le brillan los ojitos es al de los útiles, cuyos productores en su mayoría se agrupan en la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (ANFAEO) que comanda Diego Céspedes. Actualmente, en el país la venta de lápices, colores, cuadernos, papel, reglas y tijeras representa unos 35 mil millones de pesos al año y genera el empleo de cerca de 20 mil personas. De este sector dependen también unas 120 mil papelerías, las cuales en agosto desplazan el 60% de los artículos que se comercializa anualmente. Sin embargo, los últimos agostos no han sido los mejores para el sector. En 2013 la suspensión de clases en 40% de las escuelas rurales por la llegada de huracanes derivó en una baja para el sector cercana al 10%. De igual forma, en 2014 los paros por la implementación de la reforma educativa retrasaron por meses el inicio de clases en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas…… COMO QUIERA PARA ESTE año, si bien aún se encuentra latente el riesgo de que nuevas marchas de “maestros” pudieran frenar el regreso a clases, el sector mantiene una perspectiva positiva. Céspedes hace ver que, si bien existe una enorme incertidumbre política, el efecto Trump favoreció al mercado nacional. Explicó que la devaluación del peso frente al dólar hizo más competitivos a los productos mexicanos que a las importaciones de piratería asiática. Sin embargo, pese a la brecha cambiaria, la venta de artículos ilegales es aún uno de los principales males que aqueja al sector. Considere que a la fecha el mercado negro alcanzó el récord del 30% del consumo total de útiles. ¡Tache!…… ADEMÁS, ANTE LA ENORME sobreoferta de productos, la realidad es que los industriales de este ramo no han podido incrementar los precios al consumidor en reflejo del aumento inflacionario y el alza en los costos de importación de algunos de sus insumos. En este sentido, se estima que en promedio el margen de utilidad de las empresas de este sector sufre de un menoscabo de dos puntos porcentuales vs. 2016. No obstante, de arrancar la temporada escolar en tiempo y forma, se calcula que este sector podría terminar con el ciclo de bajas en el volumen de ventas, para por lo menos salir tablas en este complejo 2017…… DE CARA… A LA SEGUNDA mitad del año el consumo podría acotarse de forma significativa. Juan Camillo, especialista de la calificadora S&P, apunta que las presiones inflacionarias, las altas tasas de interés y el entorno económico podrían debilitar la capacidad de compra de los consumidores, un nuevo riesgo para las minoristas. En este sentido, aunque el 75% de las empresas de este rubro muestra sólidos fundamentales y una perspectiva estable, en la raya se encuentran Coca-Cola Femsa, El Puerto de Liverpool y Grupo Famsa con perspectiva negativa. ¡Ups!…… EL MIÉRCOLES, EL DEPARTAMENTO del Tesoro de los Estados Unidos señaló al histórico capitán de la selección mexicana de fútbol, Rafael Márquez, y al ídolo grupero, Julión Álvarez, como miembros de una red de lavado de dinero dirigida por Raúl Flores Hernández, líder de la organización criminal “Los Flores”. El señalamiento, todavía por demostrarse, abre una vez más la puerta para reflexionar sobre cómo el crimen organizado permea en múltiples, sino es que, en todas las dimensiones de la sociedad. Ya mucho se ha escrito sobre el derrumbe de un modelo aspiracional como el que es Rafael Márquez y no pocos se han manifestado escépticos de que un cantante grupero esté involucrado con un grupo criminal. Sin embargo, es interesante detenerse a pensar en la obscura relación que mantiene el dinero y el poder. El crimen organizado funciona en ocasiones como lo hace la corrupción. En ocasiones, la corrupción es responsable del despido de funcionarios públicos que deciden no ser parte de la misma. Es decir, cuando un burócrata es presionado por otro para violar la ley y de esa forma sacar provecho de su posición y el primero no accede a la presión, una posible consecuencia a su resistencia puede que sea su despido. Ante la posibilidad de perder el empleo y el ingreso necesario para subsistir, hay quienes ceden a esta extorsión que culmina en un acto de corrupción que deteriora el ejercicio de las funciones públicas. En el caso del narcotráfico, el universo de involucrados y las consecuencias se extienden al límite. El cobro de piso por parte de grupos criminales, común en todas las poblaciones del país, se paga con la vida en caso de que un ciudadano se niegue a participar. No deben de ser pocos los corridos escritos bajo el yugo de un cuerno de chivo, ni deben de ser pocas las personas esclavizadas y obligadas a trabajar al servicio de grupos delictivos que ceden su libertad con tal de mantener su vida o la de sus seres queridos. El resultado, es una sociedad profundamente herida y sujeta a los poderosos deseos de grupos criminales multimillonarios. Una sociedad que al ser extorsionada se destruye así misma, una sociedad que ante las amenazas permite que sus ídolos se derrumben, una sociedad tan desigual y marginada del que emergen sujetos obsesionados con el poder y adictos al dinero. Al final de la historia, que sé que llegará, nos encontraremos con un enorme grupo de personas a los que habremos de perdonar por los delitos que cometieron a cambio de mantener la vida y a quienes también deberemos de pedir disculpas por dejarlos en la difícil situación de ganarse unos pesos a cambio de su paz……Y POR HOY ES TODO.