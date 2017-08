Empata sin goles en visita a Mineros:  LA “LIBRA” ALEBRIJES…  

***La escuadra oaxaqueña sacó valioso resultado en su visita a Zacatecas y se mantiene en el liderato de manera momentánea

Alberto HERRERA CARREÑO

EN PELIGROSA visita a Zacatecas, Alebrijes de Oaxaca salió vivo al empatar sin goles frente a Mineros, anoche en duelo correspondiente a la jornada 4 del Torneo de Apertura 2017 de la Liga Ascenso MX.

Mineros de Zacatecas no pudo aprovechar la localía y permitió que los Alebrijes mantuvieran el invicto en acciones celebradas en el estadio Francisco Villa. Con ello los del sur se colocan en el liderato de manera momentánea.

Ambos conjuntos tardaron en llegar con peligro al área enemiga durante el primer tiempo, y antes del descanso, parecía que la visita se podía llevar la ventaja al vestidor.

La segunda parte tuvo emociones en sus primeros minutos, y por varios lapsos era el conjunto local quien parecía se llevaría la victoria, sin embargo, ningún equipo pudo romper las redes, y se tuvieron que conformar con la igualada sin goles.

Con dicho resultado, Alebrijes de Oaxaca se mantiene como líder momentáneo del Ascenso MX, con 10 unidades, mientras que Mineros de Zacatecas se ubica en la tercera posición, con 7 puntos.

Al fin de cuentas el equipo oaxaqueño mantiene un nivel alto de competencia que le permite seguir invicto en la parte alta de la tabla de cara al encuentro de la fecha 5 vs Dorados, el próximo sábado 19 de agosto a las 19:00 horas en el Templo Alebrije.

Alebrijes inició con Edgar Hernández, Rodrigo Noya, Daniel Cervantes, Joao Farinello, Armando Escobar, José Tehuitzil, Taufic Guarch, Gael Acosta, Sergio Rodríguez, Diego Castellanos, Luis Madrigal. DT Irving Rubirosa.

Por otra parte, este sábado 12 de agosto continúa la jornada 4, a las 17. 00 horas, Zacatepec le hará los honores a Murciélagos. Potros vs Bravos de Juárez, a las 19:00 horas, Celaya vs Cimarrones de Sonora, a las 20:15 horas y a las 21:00 horas, Dorados de Sinaloa vs Leones Negros de la U de G.

En el entendido de que los equipos mencionados en primera instancia fungirán como locales.

PROMOCIONES…

La directiva de Alebrijes de Oaxaca implementó una gran preventa a partir de este sábado 12 al viernes 18 de agosto en $70 pesos entrada general, $20 pesos niños menores de 12 años, en los boletos para el duelo en la cumbre vs Dorados de Sinaloa, el próximo sábado 19 de agosto a las 19:00 horas en el Templo Alebrije del Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

El día del juego, los boletos tendrán su costo normal de $100 pesos entrada general, $20 pesos niños menores de 12 años.