Angélica María y César Costa, fundadores del Rock & Roll

“Yo nací para dar lo que tengo dentro, recibo tanto amor por eso, que no puedo dejar de hacerlo”, confesó Angélica María, con lo que confirma que no existe dentro de su vocabulario la palabra retiro por el momento.

Con más de 67 años de carrera, La Novia de México aseguró que no es el momento para despedirse de los escenarios, pues a lo largo de tantos años el público siempre le ha dado grandes muestras de cariño.

“Lo bonito es el amor que ha traspasado de abuelos a padres y de padres a hijos. Es muy bonito que las generaciones siguen dándonos el cariño que nos da vida y nos hace seguir aquí”, comentó vía telefónica la intérprete.

De igual forma, el cantante César Costa, quien también forma parte de la Caravana del Rock and Roll, aseguró que aún no tiene planes de jubilarse, pues él sigue manteniéndose activo, en proyectos fuera del medio del espectáculo, pero que lo mantienen trabajando.

La década de los sesenta fue una época en la que los fundadores del Rock & Roll en México, compartieron y aprendieron lo que era la industria de la música.

“Cuando éramos jovencitos hicimos las giras de la Caravana Corona, con la que aprendimos lo que era un escenario. Ahí aprendimos a que si no llegaban los músicos salías a cantar sin músicos. De pronto no llegaba el vestuarista y ni modo, sin el vestuario”, recordó Angélica María.

La novia de México se sinceró con respecto a los papeles que le han ofrecido en televisión, pues ella prefiere quedarse con sus nietos en vez de participar en proyectos que no valen la pena.

“En televisión no me ofrecen nada bueno, me ofrecen puros papelitos babosos y para hacer papelitos de esos, mejor me quedo con mis nietos, cuando me ofrezcan algo bueno lo haré feliz de la vida”, explicó la intérprete de “Eddy Eddy”.

César Costa reiteró las palabras de Angélica María, ya que lo que ha hecho él para la pantalla chica ha sido de carácter completamente familiar. Desde su perspectiva, no se siente “útil” para las propuestas que le llegan, pues prefiere que las personas lo recuerden y tengan presente con programas como La carabina de Ambrosio, Papá soltero o Un nuevo día.

Aunque aseguró que sería interesante hacer una serie sobre esta caravana, pues existen muchas historias que contar de este grupo de cantantes y músicos, que más que colegas son un grupo de amigos que marcaron una época.

Los grandes del Rock and roll se presentarán 25, 26 y 27 de agosto, en el Auditorio de la Ciudad de México, donde el público podrá disfrutar de los éxitos de Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitters.