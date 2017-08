Con los funcionarios públicos puras vueltas: Nicéforo Urbieta

*Busqué que el conocimiento de la pintura se diera a conocer a la gente y que lo que he avanzado en la investigación sobre el pensamiento antiguo zapoteco, a través de imágenes, también se diera a conocer, señaló decepcionado el reconocido artista plástico oaxaqueño

Guillermo CASTILLEJOS ÁVILA

El poder impulsa el arte, es una cadena de apoyos, jamás los he recibido, en ocasiones sólo promesas como sucede en las campañas políticas, pero hasta ahí, afirma el pintor oaxaqueño, Nicéforo Urbieta Morales (Santa Ana Zegache, Ocotlán, Oaxaca-1950).

De las campañas políticas –en entrevista– afirmó que ya tienen un juego marcado, las decisiones ya están tomadas, no hay espacios para omitir una opinión.

Respecto al voto, dijo haber cumplido con esta obligación de todo ciudadano, cuando fue Presidente de la República, Felipe Calderón, después también, pero la desilusión, en el 2006 no se respetó el voto popular, se impuso el fraude.

Participé en la elección donde se impuso Gabino Cué y como Gobernador, hablé con su esposa, le hice ver que la pintura es un conocimiento que estaba relegado, estaba más en el ámbito del mercado.

Posteriormente –afirmó el pintor– como es costumbre, me mandaron de una oficina a otra y en concreto nada, te hacen dar vueltas, te dicen regresa, nos vemos tal día, se me hizo tarde, mejor lo posponemos, no hay dinero, lo dejamos para después y así, vueltas y vueltas hasta cansarte y desistir de tú propósito.

¿Que esperaba?

Respondió: aspiraba que el conocimiento de la pintura se diera a conocer a la gente y que lo que he avanzado en la investigación sobre el pensamiento antiguo zapoteco, a través de imágenes, también se diera a conocer.

Más adelante, afirmó: lo trabajé y hay que devolvérselo a la gente que es dueña de la historia, a la que pertenece por derecho, todo lo que hacemos pertenece a la humanidad.

Urbieta Morales, informó haber establecido en Santa Ana Zegache, un taller para niños y jóvenes, resultado –dijo– de lo que promovimos e hicimos por varios años. Ahora está en manos de Harp Helú, se politizó, entró el PRI, después el PRD. Hay el mito que Harp Helú, implantó los talleres.

Dijo haber tratado de buscar a Harp Helú, pero a semejanza del gobierno, puras vueltas, me decían: luego lo platicamos, con permiso porque vamos a esto, vamos a lo otro y nada en concreto.

Señaló que se están beneficiando como imagen empresarial de lo que empezó con los talleres de trabajo plástico, de investigación visual, en Santa Ana Zegache.

Dijo el pintor que el próximo año cumple 52 años de estar pintando, señaló a la pintura como la acción de comer, de respirar. Creo –dijo– que sólo cuando se acabe la especie humana se acabará el arte y el conocimiento.

La entrevista se realizó en el taller ubicado en la capital del estado, donde hay pinturas varias del maestro Nicéforo Urbieta, aseguró trabajar todo el día y casi todos los días.

En otra fase de su vida, habló de haber participado en congresos e impartido conferencias en Oaxaca, México y fuera del país, sobre su obra, su pensamiento; hay algunos libros de su autoría en Uruguay y Estados Unidos.

¿Pintar gusta a los hombres, a las mujeres?

Por cuestión del patriarcado que surgió hace miles de años, practican este arte más los varones, es una civilización donde el hombre fue el dominante, el macho dominante. Si hubiera oportunidad para todos, creo que los talentos estarían repartidos, no tiene nada que ver lo del género, fue su respuesta.

¿Debe inculcarse la pintura en niños y nuevas generaciones?

Contestó que esto sería una Reforma educativa, donde no sólo esté el razonamiento, se deben imponer las emociones y pensamientos en la base de la educación, se necesita oír, sentir para tener sensibilidad y se pueda entrar al conocimiento de la naturaleza, del universo.

Señaló el arte de la pintura como obligatorio, al cursar la primaria y secundaria, puesto que el que no sepa pintar, oír música, moverse en el espacio arquitectónico, apreciar una escultura, una película, un video, un libro, es casi un ser muerto al que sólo le funciona la mitad del cerebro, es un zombi porque no siente, no liga el cerebro completo en pensamientos y sentimientos.

Finalizó expresando que el arte no solo debe ser considerado por la educación pública, debe ser base de la educación pública.