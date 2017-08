RAÚL GUZMÁN MARCHINA ES UN JOVEN TAPATÍO de 15 años que tras sus inicios en el kartismo ha despegado como piloto y se ha ganado un lugar en la fórmula 4 Italiana, uno de los seriales europeos de desarrollo para las futuras estrellas del automovilismo mundial. Este joven ha tenido grandes apoyos en su carrera. Entre ellos Rafa Márquez y Julión Álvarez como patrocinadores en el 2015. El padre del piloto, Raúl Guzmán Enríquez, quien ha estado involucrado en el mundo del narcotráfico, agradeció en su momento públicamente estas aportaciones, aunque nunca especificó el monto. Fue un patrocinio único, pero el corredor de autos decidió mantener el logo de los dos famosos en su coche como símbolo de agradecimiento. “Fueron aportaciones mínimas de lo que cuesta la temporada. Rafa me dio el dinero cuando estaba en Italia (jugando para el Verona) y después Julión acá en México. Pero fue una sola aportación”. Guzmán Enríquez ha dicho que es amigo personal de Rafa y de Julión. “Rafa es amigo personal mío, con anterioridad, siempre fui aficionado del futbol, soy hincha del Atlas y siempre fui socio del Club Atlas Colomos. Ahí lo conocí. “Cuando andábamos en Italia le marqué para saludarlo y platicarle un poco lo que estábamos haciendo, él se mostró interesado. Le enseñamos videos, coincidió que podía ir a verlo entrenar (al piloto Raúl), platicó conmigo y me dijo que le gustaría apoyar a un joven que sabe que lo necesitaba y que él me podía ayudar. Es un patrocinio a título personal”, señaló. Una vez que tuvo el patrocinio de Rafa Márquez, el papá del corredor dice que buscó a Julión Álvarez para que lo apoyara. “Le platico que traigo un proyecto con mi hijo, que si no le gustaría apoyarme y me dice ‘no tengo nada qué ver con esto, es un chavo sano y se ve que le va a echar las ganas, pues a lo mejor merece una oportunidad y lo voy a apoyar’. Me apoya a título personal. No son grandes los patrocinios que me dieron.” ¿Qué relación tiene Raúl Guzmán Enríquez, padre del piloto tapatío, con el mundo del narcotráfico? Guzmán Enríquez es hijo de Raúl Guzmán Ruiz, un narcotraficante importante y compadre de Joaquín El Chapo Guzmán. Raúl fue asesinado por grupos rivales en 1992, dejando a su hijo con una deuda de millones de dólares con la organización de El Chapo. A raíz de esto, Guzmán Enríquez quería entrar a la organización de El Chapo, para saldar las deudas de su padre y se reunió con Guzmán Loera para ver de qué utilidad le podría ser al capo. El Chapo le pidió a Guzmán Enríquez que se quedara en San Antonio y le reportara a otro narcotraficante, Enrique Ávalos, quien era uno de los encargados de encontrar las rutas para ingresar droga a los Estados Unidos, desde rentar bodegas para almacenar droga hasta la planeación de túneles para cruzar la frontera. Guzmán Enríquez fue detenido en 1995 en San Antonio, y se declaró culpable de pertenecer a esta red de narcotráfico. En el juicio en contra de El Güero Palma, Raúl Guzmán Enríquez fue testigo y declaró que Héctor Palma Salazar fue el responsable del traslado de 390 kilos de cocaína, que le fueron confiscados en Chicago en septiembre de 1994. Esto disminuyó la condena de Guzmán Enríquez, quien finalmente salió de la cárcel.

Y ésta es una liga más que está tomando en cuenta el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para probar la relación de Rafa Márquez y Julión Álvarez, con reconocidos personajes del narcotráfico…… EN LA 22 ASAMBLEA NACIONAL del PRI todo fue como se acordó en la cúpula gubernamental, no partidista: a los supuestos “inconformes”, los conformaron; a los “rebeldes”, los aquietaron; se encerró en una jaula a los “chapulines”; se abrió el candado para que quien aspire a la candidatura presidencial baste ser “simpatizante”, no militante; se mantuvo el “dedazo” de siempre, con disfraz de “ciudadano” y los “cambios” se aprobaron para que internamente las cosas sigan igual que siempre. Todo rumbo a un proceso electoral el año venidero que se espera muy competido, sumamente complicado y difícil, en el que lo único que es seguro es que sea cual sea su resultado, éste será festejado victoriosamente por unos; anticipadamente descalificado por algunos y definitivamente rechazado por otros, lo que tendrá que resolverse no en las urnas la noche del primer domingo de julio de 2018, sino varios meses después ante la máxima instancia electoral…..Y POR HOY ES TODO.