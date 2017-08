Pagan bono a maestros jubilados y pensionados; no cumplió Gabino

*Lo correspondiente a 2 años, dejó de pagar el ex Gobernador: Profesor Morales García

Guillermo CASTILLEJOS ÁVILA

Un bono que no hizo efectivo el ex Gobernador, Gabino Cué, se pagará a unos 16 mil maestros jubilados, informó el Profesor Israel Morales García, secretario administrativo de la Unión Estatal de Jubilados y Pensionados de la sección 22.

Dijo –en breve plática– que el bono se estuvo pagando en la ciudad de Oaxaca de Juárez, hasta el 19 de julio pasado, y a partir de este lunes, se entregará a maestros jubilados y pensionados en comunidades de las 8 regiones del Estado, donde haya servicios educativos, atendidos por el IEEPO.

Personal del IEEPO ha sido desplazado a esos lugares y estarían de regreso a la capital del estado, para a partir de la primera quincena de septiembre, entregar el bono a quienes no lo hayan obtenido por alguna circunstancia.

Comentó el Profesor Morales García, que el bono se había solicitado al ex Gobernador Gabino Cué, quien asumió y se echó el compromiso de pagarlo, pero no cumplió y no se pagó lo correspondiente a los años 2015 y 2016.

Dijo que está pagando lo correspondiente a 2 años –los que dejó de cubrir Gabino– a un padrón de aproximadamente 16 mil maestros jubilados de todo el Estado.

A pregunta del comunicador, dijo que no hay distinciones y afirmó: sean de la Unión de Jubilados y Pensionados de la sección 22, o no, basta con que hayan trabajado en el magisterio para tener derecho a recibir el bono.

Indicó que la Unión está registrada con su padrón ante el ISSSTE, a diferencia de otras delegaciones, uniones o como le llamen, que representan a grupos de jubilados y pensionados, pero no cuentan con el aval del ISSSTE.

Podría decirse que funcionan en forma ilegal y aun así, tienen derecho a cobrar el bono, finalizó el Profesor Israel Morales.