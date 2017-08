Amilkar Jiménez, apasionado promotor cultural

*Promueve su lengua materna (mixe), a través de sus canciones a nivel internacional

[Primera parte]

Amilkar Jiménez Juan es un talento que tiene un futuro promisorio en el terreno del espectáculo comercial, ya que el trabajo que ha desarrollado a lo largo de muchos años y su experiencia en agrupaciones importantes le han redituado mucha experiencia, sin embargo, ha hecho a un lado su proyecto para darle prioridad a promover su lengua materna, el mixe, a través de la música, y se ha convertido en un incansable promotor de su lengua materna.

Es tal su pasión por difundir el folklor de la música con la que creció, que ya grabó cuatro discos, los cuales le abrieron las puertas muy importantes que lo han llevado a viajar por el mundo, difundiendo sus canciones, lo cual lo llena de satisfacción, al ver que en otros países conocen la lengua de su natal San Juan Guichicovi.

¿Cuántos años llevas de promotor cultural?

“La verdad son muchos años los que llevo como promotor cultural, es una actividad que vi desde pequeño, porque mi padre fue promotor cultural durante 30 años y fue así que me involucré a temprana edad, esto fue de la mano con la música, ya que mi padre formó una banda filarmónica y estoy hablando de 25 años aproximadamente en promover la cultura musical, fomentando la cultura musical tradicional, y con las cosas nuevas que aprender en la música contemporánea y popular, obvio estoy también en el ámbito comercial”.

¿Cuál es tu labor como promotor cultural?

“Bueno, inicié un proyecto, fue una idea que tuve cuando empecé a estudiar música, como es, preservar la lengua Mixe, que es la lengua que hablo y que hablamos en mi comunidad San Juan Guichicovi, Oaxaca; la idea fue preservar esta lengua a través de su música, fue así como logré fusionar la música contemporánea con la tradicional, de este modo surge la fusión que le llamé ‘fusión folclor’; realmente es una propuesta nueva, digamos, por el tiempo que trabajé la música tradicional, porque de repente hay momentos que te desprendes del lugar que vienes, pero hay una esencia que se queda y es la música tradicional.

Cuando empecé el proyecto nunca dije, voy a tocar música tradicional o la música de mi pueblo, simplemente ya era un concepto diferente, algo mío que nació de una inspiración, pero todo estaba enmarcado a las vivencias que yo tuve y, en mis canciones populares, canciones metafóricas más completas, tanto a nivel escritura, también a nivel musical, así fue la idea que tuve y siempre ha sido mi labor; afortunadamente este proyecto me abrió las puertas totalmente cuando lo presenté, porque, bueno, realmente fue muy difícil, porque la música cultural, así le llamo, apenas se está dando a conocer.

Hay un movimiento muy importante al que pertenezco, ahora que lleva seis años y están artistas de toda la República Mexicana, que están promoviendo su lengua a través de la música, son muchas lenguas que hay en el país, yo formo parte del comité, soy tallerista ayudando a formar músicos profesionales, porque a veces, músicos que vienen de una comunidad carecen de suficiente información y carecen de las herramientas adecuadas para prepararse en la actividad musical folclórica, por lo tanto considero importante esta labor que hacen todos los jóvenes y me siento afortunado porque llevo seis años en este proyecto, donde sigo preservando mi música”.

¿Tienes grabaciones de tu trabajo como intérprete de folklor?

“Claro, ya realicé varias producciones discográficas, las que me abrieron las puertas de muchas instituciones, me gané varias becas gracias a estos discos, pero yo tuve la iniciativa de grabar un disco porque era muy difícil que me hicieran caso y me dieran una oportunidad, ya que toqué muchas puertas para ganarme un espacio en el ámbito cultural donde hay muchos talentos, pero que desconocen los pasos que se deben dar para darse a conocer; en mi caso ha sido un reto difícil, pero cuando hay el firme deseo de promover nuestra cultura a través de la música, siempre habrá un espacio y nunca faltará gente que te ayudará en el camino para fortalecer los proyectos”.