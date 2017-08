Un trotamundos promoviendo sus canciones en lengua Mixe

[Segunda y última parte]

Pese al abultado currículum que posee el entrevistado de este día, no se preocupa por hacer alarde de sus logros, sin embargo, es importante destacar que Amilkar Jiménez Juan se ha convertido en un promotor cultural Mixe, y poco a poco se ha convertido en un referente de su natal San Juan Guichicovi, ya que ha llevado su propuesta musical a países como republica del El Salvador, Colombia, Honduras, Guatemala, Japón, Marruecos, en Asturias, España, y La Unión Americana.

Sus canciones le han abierto las puertas de muchos festivales y encuentros internacionales donde se dan cita intérpretes y autores que difunden su lengua en cada una de sus canciones, y Amilkar Jiménez Juan se ha posicionado como uno de los grandes exponentes de la música regional poniendo en alto el nombre de México.

¿En qué países has llevado tu propuesta musical?

“He tenido la fortuna de viajar por diferentes países, el más reciente viaje fue a Colombia, me invitaron a un encuentro de mujeres indígenas; nos dimos cita artistas de diferentes países y tuve la fortuna de participar; también me he presentado en el Auditorio Nacional en la ciudad de México donde fui invitado de Lila Downs para su concierto anual, la verdad que es una grata experiencia presentarme en este foro tan importante a nivel nacional, sobre todo llevar mi música y cantar en mi lengua Mixe junto con mi banda, realmente es inolvidable.

Cabe hacer mención que soy uno de los primeros cantautores indígenas que ha pisado el Auditorio Nacional, desde luego, como solista, es un paso muy importante que he realizado en esta plataforma internacional, lo mismo he tenido la fortuna de viajar a Europa, Asia, donde me presente con mi proyecto cultural tocando música latinoamericana y he tenido muchos espacios importantes en toda la República Mexicana; aquí en Oaxaca canté en el Auditorio Guelaguetza, teatro “Macedonio Alcalá”, teatro “Álvaro Carrillo”, promoviendo mi música y, desde luego, mi trabajo ha sido fuente de inspiración para muchos jóvenes que gustan de cantar en sus lenguas maternas.

Es importante destacar que ya tiene una década este movimiento de la música indígena y cantar en una lengua, ya que antes a nadie le importaba y actualmente hay un movimiento importante y se le está dando un lugar decoroso, para así valorar nuestra riqueza étnica; ya sabemos que en la música hay muchos géneros y hay público para todos los gustos, tenemos que estar abiertos a muchas propuestas, pero no olvidar nuestra cultura; yo tengo otros proyectos, pero van de la mano con mi propuesta de música indígena; afortunadamente he preservado parte de mi esencia y propongo lo que a mí me nace y las experiencias que tuve, haciendo fusiones y arreglos de mis canciones”.

¿También escribes tus canciones?

“Así es, escribo mis temas, hago mis arreglos, tengo la fortuna de tener ese talento de la composición y he ganado varios concursos, lo cual me ha motivado para continuar mi trayectoria como cantautor; desde luego, no descuido asistir a talleres para seguir preparándome, porque este ámbito requiere de mucha preparación independientemente de lo que toques en la música tienes que prepararte”.