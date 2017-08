Clave Política

*La participación ciudadana dio la espalda y propinó soberana bofetada a la onerosa y vanidosa LXIII Legislatura

Mario GIRÓN

El boletín oficial de la complicidad quedó a debernos; no explicó el motivo de lo que intentó, sin éxito, informar a Oaxaca:

“Por acuerdo de los diputados: Irineo Molina Espinoza; María de las Nieves García Fernández; Juan Mendoza Reyes; Carol Antonio Altamirano y Juan Bautista Olivera Guadalupe, de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 63 Legislatura del Estado, la convocatoria para integrar la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema al Combate a la Corrupción, amplía el término del miércoles 16 de agosto al martes 22 de agosto del presente año”.

Legisladores, amigos y cómplices de la LXIII Legislatura estuvieron a un tris, a escaso milímetro de reconocer, con vergüenza y, en consecuencia, declarar desierta la convocatoria girada a instituciones educativas, organizaciones sociales, especialistas en materia de fiscalización y transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción, para la integración del Comité de Participación Ciudadana en tan importante tema.

Fue tan raquítica la respuesta de los convocados que los diputados recularon y generosamente nos brindaron otra oportunidad, de lo contrario, podrían no responder si mañana nos ponemos a llorar por lo peor que pueda irnos por no atender la invitación de nuestros representantes populares, quienes de paso, comprobaron no estar a la altura ni en el ánimo de la sociedad.

Los diputados locales que extraviaron el piso, desde el infinito y más allá, elucubraron fantasías, por ejemplo, llegaron a pensar que la convocatoria sería un éxito, que las propuestas académicas, sociales y ciudadanas se multiplicarían por mil.

Sin embargo la realidad los ajustó, los bajó del ladrillo, antes de que cayeran; se llevaron la máxima sorpresa de su existencia, comprobaron impopularidad y faltos de credibilidad.

Los convocados lo demostraron contundentemente, le volvieron la espalda en respuesta y, de paso, propinaron una soberana bofetada a un Poder Legislativo que no le sirve a Oaxaca desde hace mucho tiempo.

Se trató de una especie de venganza contra integrantes de una onerosa e improductiva Cámara de Diputados, históricamente, ligado al tema de la turbia transparencia.

Instituciones educativas, organizaciones sociales, especialistas en materia de fiscalización y transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción no respondieron.

Conocen perfectamente que con leyes, fiscalías de moda y comités ciudadanos, la materia de la corrupción seguirá siendo un referente nacional.

México y Oaxaca, por ende, destacan en la desgracia económica y social, precisamente porque el hecho de gastar el dinero público como si se tratara de una herencia, mantiene alejado a la sociedad de las instituciones sin credibilidad.

Todos los días despertamos con nuevos escándalos. Corrupción en el gobierno federal descubierto en el extranjero. En el caso Oaxaca el combate a la corrupción se asemeja más a un slogan de campaña que llevar con seriedad un mal que tanto ha dañado a la entidad.

Insistimos, el hecho de intentar ocultar la verdad, el motivo por el cual prorrogaron la convocatoria para integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema al Combate a la Corrupción es de preocupación, de luz roja en el semáforo político.

Estamos comprobando lo que sabemos en teoría desde tiempo inmemorial: la decadencia, el derrumbe de las instituciones sin credibilidad ante una mirada, sin compasión, de una sociedad lastimada, fastidiada pero también desorganizada.

Cada cual por su lado, intentando romper esa antigua y oxidada cadena de sometimiento a los caprichos de quienes nada saben y, en cambio, demasiado daño ofrece a Oaxaca, una población sin culpa de todo lo malo a cargo de quienes nos mantienen secuestrados por el vicio de la falta de honestidad en el cargo desempeñado.

Los onerosos y numerosos diputados locales, si bien es cierto no son los únicos culpables de la degradación y nula credibilidad del Poder Legislativo, llegaron a la penosa realidad, reconocer que ellos y la convocatoria no fueron tomados en cuenta.

La sabia participación ciudadana volvió a ganar, se impuso a la maldad y mentira; le pegaron al lobo con piel de oveja; de paso, como en la lucha libre, despojaron de la máscara a quienes se dicen y sienten representantes populares de los oaxaqueños. Faltan los demás.

Por lo que la ciudadanía, en su histórico papel como ciencia, ni tardo ni perezoso ofreció el mensaje de, aguas, basta, no sigan metiéndose con nosotros, ni se metan ni mientan, por ejemplo, en la lucha contra un fenómeno que demasiado daño a causado a la mayoría de la sociedad oaxaqueña.

El motivo de la prórroga legislativa en tan importante tema enciende la luz roja de la preocupación. En consecuencia, la clase política y legislativa está obligada a un freno en el camino político, a detener la marcha y replantear lo que nada bien le ha salido hasta el momento.

Pronto, pero aún no…

Cosas de la vida en un aprendiz de político: al diputado Dónovan Rito García, del PRI, de un origen poco ajustado a la honorabilidad, le tocó anunciar ayer en un noticiero radiofónico la nula respuesta a la convocatoria legislativa.

Precisamente, al legislador tehuano, se asegura, sin asistir el día que fue votado el fin del fuero constitucional, como poco sabe de honestidad, careció de capacidad, le restó importancia al fracaso de la convocatoria de los diputados arrojada a la basura por una ciudadanía hasta el copete de leyes, fiscalías y comités y todo lo demás sin funcionar para bien.