“Sintámonos orgullosos de lo que somos y de donde venimos”

*No hay que olvidar la esencia, nuestra música y debemos fomentarla, sobre todo en nuestra lengua materna, señala Amilkar Jiménez Juan

*Su próxima actuación se realizará el próximo 19 de agosto a las 17:00 horas en el evento “La Música Cruzando Fronteras”, donde participarán varios artistas locales

[Tercera y última parte]

Con cuatro producciones discográficas, Amilkar Jiménez Juan ha logrado trascender en el ámbito cultural en México y otros países, donde su propuesta ha interesado al público que apoya el movimiento de difundir la lengua materna a través de canciones.

En el caso del entrevistado de este día, sus temas lo han posicionado en un lugar importante, primero en San Juan Guichicovi, lugar que cobijó su nacimiento y donde a temprana edad Amilkar Jiménez fue forjando su pasión por difundir su lengua materna, y a estas alturas ya es toda una realidad su proyecto.

¿Cuantas canciones tienes en tu repertorio?

“Son cuatro producciones discográficas de mi autoría, es decir, te estoy hablando de 48 temas ya grabados en el ámbito cultural; siempre tengo la necesidad de crear música para mi pueblo, porque antes de promover mis canciones en lengua Mixe no nos tomaban en cuenta, mi pueblo es olvidado en muchos aspectos, fue así como surgió mi inquietud por crear mis propios temas con la banda tradicional y, la verdad, a estas alturas me siento muy satisfecho de ver creado este movimiento porque mi música ya es parte de los festivales que se realizan en mi comunidad, por ejemplo, en las clausuras que se hacen me invitan cuando van a presentar mi canción o lo van a bailar con alguna coreografía, mi trabajo lo veo como una semilla que se siembra y no sabemos cuándo dará sus frutos , pero por el momento me da gusto que mi música la toquen o la bailen, es una gran satisfacción poder ver esos momentos”.

De todos los temas que has grabado, ¿cuál sería la melodía que más satisfacción te ha dejado?

“Bueno, es curioso, pero te tenido varios temas que son como la parte que me han dado a conocer en el terreno cultural y fue en mi primer disco y es un tema que me gusta mucho, se llama ‘Mi Tierra querida’, y un tema popular que se titula ‘Niña dime que sí’, son las canciones que de alguna manera la gente reconoce como obras mías, y de los sones que he grabado, hay uno que me gusta mucho, se llama ‘Sanjuanerita’, este son lo presenté en el Auditorio Nacional ante mucha gente, es un son que se toca en mi pueblo y lo bailan en las clausuras, es el más presente en mi actuaciones culturales que realizo”.

¿En dónde te encuentras actualmente?

“Estoy en la ciudad de Oaxaca, afortunadamente sigo trabajando en el ámbito cultural, laboro en Culturas Populares donde me hago cargo de varios programas culturales, llevo el proyecto de Tradiciones y Fusiones Culturales y me enfoco a impartir talleres en distintas ciudades de nuestro país; también recibo proyectos de composiciones, he participado en la organización de varios proyectos a nivel nacional de tradición, en nuevas rolas de músicos que interpretan en su lengua, música de cuerdas y participo en varios eventos; desde luego, tengo mi grupo, un proyecto versátil de música popular en el terreno cultural, lo hago como solista y ahorita estoy trabajando en eso, más que nada, y sigo buscando espacios; afortunadamente recibo muchas invitaciones a varios países y del interior de la República Mexicana”.

¿Planes para lo que resta del año 2017?

“Bueno, ahorita tengo varias invitaciones por parte del INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indignas), que realizará un evento próximamente, también viajaré a la ciudad de México para participar en un evento en el zócalo, donde participarán varios artistas, compositores voy a tener una participación, me invitaron a tocar en Sonora y aquí en Oaxaca voy a presentarme en algunos espacios culturales, el más próximo en El Llano”.

¿Algo que desees agregar?

“Me gusta mencionar esa parte, de que no hay que olvidar la esencia, nuestra música y debemos fomentarla, los que tengamos esa posibilidad de hacerlo en todos los ámbitos musicales y debemos promover nuestra música y, si es posible, en nuestra lengua, debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y de donde venimos, y a pesar que algunos músicos que son indígenas que sigan sus sueños; afortunadamente tenemos el derecho de soñar y hacer realidad muchas cosas, yo sé que no hay límites para alcanzar nuestras metas y sueños, creo que es muy importante seguir nuestros sueños, a pesar de las circunstancias y obstáculos que hay en el camino, mientras uno tenga la fe y bien claro lo que uno quiere, se logran los sueños”.