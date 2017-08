Invitan a apreciar el eclipse

*Se registrará este lunes 21 de agosto y se dispondrán 50 visores solares y seis telescopios

*Para observar de manera directa este fenómeno, se recomienda no usar algún tipo de filtro que no sea autorizado por el observatorio y la Secretaría de Salud

El Observatorio Astronómico Municipal “Canuto Muñoz Mares”, invita a la población en general, así como a los turistas nacionales y extranjeros que se encuentran en la capital oaxaqueña, a seguir y observar el “Eclipse Parcial de Sol”, que se registrará el próximo lunes 21 de agosto.

Este fenómeno que será visible de forma total desde los Estados Unidos, se podrá apreciar a partir de las 12:30 horas en la ciudad de Oaxaca. Para ello, se dispondrá de 50 visores solares y seis telescopios, así lo informó el Director del Observatorio Astronómico Municipal, Carlos Aguilar Jiménez.

Con el propósito de conocer más sobre este fenómeno natural –destacó– se han preparado diversas actividades como el “Taller de construcción de relojes solares” y la conferencia “Supersticiones cósmicas”, las cuales iniciarán a las 10:30 horas.

Para continuar a las 11:30 horas, con las observaciones telescópicas del sol, donde los asistentes podrán conocer un poco más sobre las manchas y superficie del astro rey.

Todas estas actividades de carácter gratuito se realizarán en las instalaciones del observatorio, ubicadas en Vía Nicolás Copérnico sin número, en el Cerro del Fortín.

Finalmente, Carlos Aguilar recomendó a la población oaxaqueña no observar de manera directa y sin protección el “Eclipse Parcial de Sol”, así como no usar algún tipo de filtro que no sea autorizado por el observatorio, la Secretaría de Salud o la Dirección de Cultura del municipio de Oaxaca de Juárez, ya que de no hacer caso a estas recomendaciones se puede afectar la vista, principalmente la retina de los ojos.