Silvia Pinal pensó en abortar a Alejandra

El legendario cantante Enrique Guzmán, ha desatado la polémica tras revelar, 49 años después, las intenciones de Silvia Pinal por abortar a Alejandra Guzmán.

En entrevista con ‘Hoy’, el intérprete aseguró que la mujer con la que estuvo casado durante 9 años, pensó en interrumpir su embarazo, sin embargo, fue una propuesta de matrimonio lo que salvó la vida a la ‘Reina de Corazones’.

Cuando estaba Silvia embarazada de Alejandra, quiso abortar pero no se lo permití. Le dije vamos a casarnos, vamos a hacer lo que sea pero la niña tiene que nacer”.

Tras la fuerte declaración, Enrique Guzmán dejó en claro su postura respecto al tema del aborto y dijo tajantemente estar en contra.

Los niños concebidos tienen que ser paridos, piensen lo que quieran. Yo no creo en el aborto, no me gusta ese movimiento que muchas señoras hacen a mí no me gusta”, finalizó.