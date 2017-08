Pide Arzobispo a maestros no traicionar a la sociedad

*José Luis Chávez Botello pidió que la sociedad apoye e intervenga para que no se dañe a los niños, además que las autoridades no cedan a chantajes

Guillermo CASTILLEJOS ÁVILA

Ante la violencia, bloqueos, corrupción, secuestro, crímenes y tanta basura en diferentes regiones del país y de Oaxaca, encendamos y levantemos la luz de la esperanza, en una vida más humana, con justicia y paz, dijo el Arzobispo en Oaxaca, durante su encuentro con representantes de medios de comunicación.

En la tradicional reunión dominical, terminada la misa del medio día en Catedral, ante comunicadores, señaló: expresemos el malestar y exijamos a los responsables y a las autoridades, pero seamos más reflexivos y constructivos que destructivos para rescatar el aprecio por la vida, por la familia y por la sociedad que se ha deteriorado gravemente.

El Arzobispo de Antequera Oaxaca, José Luis Chávez Botello, manifestó que en la oscuridad del camino queremos encender y levantar una luz para unirnos y vencer el mal por el bien.

Necesitamos –dijo– reencontrar el piso, el sentido y rumbo de la vida, fortalecer la conciencia, el sentido de pertenencia y aprecio a nuestra sociedad.

En la sesión de preguntas y respuestas, se le planteó al jerarca de la iglesia católica en Oaxaca, la posición de los maestros al inicio del ciclo escolar –este lunes–, donde han anunciado manifestaciones y otras acciones que los llevará a perder el tiempo y dañar a niños, adolescentes y jóvenes.

SOCIEDAD DAÑADA

En su respuesta, señaló de importante que la sociedad apoye e intervenga para que no se dañe a los niños y las autoridades no cedan a chantajes. Chávez Botello llamó a maestros católicos, no traicionar a una sociedad muy dañada.

Dijo pensar que es el momento de llamar más en serio a colaborar y no continuar dañando a la sociedad.

Llamó a que todos seamos responsables en la misión que tenemos, además esforzarnos por crecer y avanzar en el bien y que la justicia avance, subrayó que todos podemos hacer algo en la familia, para limpiarla de expresiones de violencia y unir mas a todos.

Se requirió del Arzobispo informara qué se está haciendo para resolver la falta de sacerdotes, a lo que respondió que han estado trabajando en comunidades, en el campo de las parroquias.

Me da gusto –dijo– porque los sacerdotes están tomando conciencia y están buscando este paso.

Terminó expresando que se ha fortalecido el Seminario con formadores con capacitación, y a otro le tocará seguir adelante.