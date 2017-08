El Patíbulo

Alberto UNDA

*Haiga sido como haiga sido, los opacos integrantes de la abominable LXIII Legislatura aprobaron el PED

Con un retraso insignificante de 3 meses, las y los integrantes de la abominable LXIII legislatura estatal, finalmente aprobaron –porque se entiende que no les quedó de otra– aunque sin la unanimidad que hubieran querido para quedar bien con el titular del Ejecutivo, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2022.

Enredados en sus propias trampas y esperando sacar la mejor tajada posible para “repartirla democráticamente” entre los grupos parlamentarios, quienes por su forma de actuar más parecen cárteles de grupos delictivos, rebasaron el plazo legal para aprobar el PED.

Falta ver que algún afectado que no fue contemplado en el plan, nos referimos a alguna autoridad municipal o grupo social, interponga una controversia constitucional, lo cual echaría abajo, el desenfrenado júbilo con el cual, los “representantes populares” festinaron la tardía aprobación.

Si ello ocurriera, además de acumular otro bochornoso episodio, las y los diputados de la abominable LXIII legislatura tendrían que “devolver” los 148 millones de pesos, que “negociaron” como “pago anticipado”, para levantar el dedo y “aprobar” sin chistar, el PED.

Voraces y opacos como son estos personajes quienes se autonombran pomposamente: “representantes populares”, en apenas nueve meses de arduo quehacer legislativo, ya se gastaron y repartieron la nada despreciable cantidad de más de 385. 5 millones de pesos.

Esa cuantiosa suma, sólo ellos saben a dónde fue a parar, porque se pitorrean del titular del IFAI, Francisco Álvarez, cuando este les demanda, que como “sujetos obligados”, cumplan con su deber de informar en qué han gastado casi 400 millones de pesos.

En el colmo de la voracidad y ratería, a pesar de ese “gasto”, las y los diputados de la LXIII legislatura, ponen cara de honrados y apesadumbrados y quejosos, piden más, porque en nueve meses y a pesar de los dineros recibidos, arrastran un déficit del cual sobresalen adeudos pendientes con proveedores.

Y el proceso para la “valiosa aportación” de los diputados de aprobar el PED, les cayó como anillo al dedo, a los legisladores, porque aprovechando la confusión, se auto recetaron esos nuevos 148 millones de pesos, que muy pronto –sino es que ya–, irán a parar a sus cuentas bancarias y/o personales.

Una vez logrado su propósito de tener recursos para gastarlos a manos llenas, a las y los integrantes de la de la Cámara de Diputados, poco les preocupa si por sus errores u omisiones, el PED se aplica o no.

Bien dice el dicho que “músico adelantado toca mal son”, por eso los “representantes populares”, una vez que se aseguraron de que les autorizarían los 148. 5 millones de pesos, antes de dar el sí al PED, como es habitual en ellos, dejaron unas semanas más en la congeladora dicho plan.

Ello explica, también, por qué los legisladores oaxaqueños se tardaron tanto en aprobar el PED y cómo los integrantes de la LXIII legislatura se aseguraron primero de tener las bolsas y monederos llenos, y luego de que eso ocurrió, pues dieron el sí al PED. Ni siquiera se preocuparon de que el documento estuviera bien instrumentado, eso es lo de menos, su descuido y desinterés por las cosas de beneficio colectivo a ellos, es su sello característico.

La sesión durante la cual se aprobó el traído y llevado PED, no fue miel sobre hojuelas, por el contrario, la propuesta para que las y los diputados dieran el esperado sí, recibió cuestionamientos del PRD y MORENA, quienes coincidieron en manifestar que el PED es un plan cojo y sin sentido.

Al aprobarlo en la forma en que se hizo, se perdió, dijeron los legisladores inconformes, el derecho y la gran oportunidad de ejercer de manera adecuada su función constitucional de autorizar el plan. El PED no cuenta con indicadores, lo cual lo convierte en un plan “a modo”, llevando al Congreso de Oaxaca. Los opositores advirtieron que votarían contra el PED porque es “el peor plan que Oaxaca tiene, no contempla ni cumple con los requisitos legales y constitucionales”.

Adujeron que el PED, no cumple con los requisitos de la Ley de Planeación que en el Artículo 26 se establece la necesidad de una estimación de recursos, porque si no hay estimación de recursos entonces es un plan hueco y cojo que no tiene razón de ser.

Sólo los representantes del PRD y MORENA, votaron en contra, en tanto los dóciles y maiceados del PAN, PRI, PT, PVEM, dijeron que sí a todo.

Por su lado el titular de Coplade, Ángel Meixüeiro González, quien como encargado de confeccionar el Plan Estatal de Desarrollo, hizo elogios a este instrumento, aprobado finalmente por las y los legisladores. Meixüeiro González, aseguró que el PED, está muy bien hecho, porque fue integrado por 5 Ejes estratégicos y 3 políticas transversales, con las cuales se busca “impulsar y concretar programas y proyectos para el desarrollo de Oaxaca en los próximos 6 años”.

Con esta afirmación de entrada a Meixüeiro, se le pasó contar bien, porque tanto él como las y los diputados, machacaron una y otra vez que la vigencia del PED será del 2016 al 2022.

Eso hubiera sido, de haberlo aprobado en diciembre de 2016, pero apenas lo autorizaron el miércoles 15 de agosto de 2017, o sea a nueve meses de iniciado el actual gobierno.

Entonces, el PED no va a ser utilizado del 2016 para acá, porque eso lógicamente no es posible y de aquí a que lleguen los recursos federales, para ponerlo en operación, quien sabe cuánto tiempo más habrá de transcurrir. Entonces, entre tiempo y tiempo va a resultar que el PED, si se aplica, nomás será medio PED, porque al paso que caminan los asuntos en la administración del Sr. Peña Nieto, si bien nos va, el famoso PED se empezará a operar por allá de abril o mayo del 2018.

Pues haiga sido, como haiga sido, Oaxaca tiene finalmente un Plan Estatal de Desarrollo para lo que queda del 2017 y al 2022, para procurar que se haga realidad la aplicación de las políticas “transversales” y 5 ejes estratégicos.

Pese a gritos y sombrerazos es casi seguro

que el Cártel 22 inicie este lunes, el ciclo escolar

En medio de gritos, sombrerazos, amenazas, bravatas y el anuncio de un “plan de resistencia y la aplicación de nuestro calendario escolar propio y no el impuesto por la SEP”, los mafiosos del Cártel 22 se dan por hecho, que iniciarán este lunes el ciclo escolar 2017-2018.

Durante varios días, los del Cártel 22 se pasaron lanzando amenazas de que no regresarían a clases el día 21, fecha en que concluyen sus muy “merecidas vacaciones” de verano. Todo mundo entró en pánico, porque en interminables asambleas, las y los democráticos trabajadores de la educación, se pasaron horas y horas analizando los pros y contras de volver o no a las aulas.

Por momentos, la cordura desaparecía dando paso a las posturas más radicales, durante varios días, todo indicaba que se impondría la línea dura de los ultras que recomendaban, no regresar a las aulas. Quienes llevaron las negociaciones por la parte oficial, fueron discretos y guardaron la secrecía del caso, tal como la exigen los mafiosos dirigentes de la sección 22 de la CNTE.

Aparentemente fue mejor así, claro hablamos para los integrantes de la comisión ejecutiva de la 22, porque al final de las negociaciones, sólo ellos saben, cuantas y cuales prebendas les fueron entregadas, para que aun en medio de bravatas y habladurías, decidieran volver a las aulas, el próximo lunes.

Además de las casi 400 plazas que sin examen de admisión les fueron reconocidas a los de la 22, quienes las harán llegar al mejor postor, entre sus huestes normalistas, los pagos a los habilitados, los préstamos personales y muchas más cosas, se habla de que pronto, es decir en breve, empezarán a circular, taxis, moto-taxis y todo el transporte que sea rentable, el cual será concesionado a los mafiosos “trabajadores de la educación”, que pasarán a engrosas las filas de sus homólogos los “trabajadores o cafres del volante”.

Aparentemente, con su regreso a cumplir el trabajo por el cual les pagan y muy bien, los de la 22, no causaran mayor perjuicio a los infantes que llegaran –muchos por primera vez– a los más de 13 mil planteles.

Sin embargo, esto no es así, atrás dejan los del Cártel de la 22, una cauda de perjuicios económicos y sociales a una inerme población que mes a mes, sufre y padece los ataques, vejaciones, maltratos, e insultos, de este grupo mafioso.

Tan sólo los comerciantes y prestadores de servicios, dieron a conocer que las últimas movilizaciones, bloqueos, y salvajadas magisteriales, les han provocado pérdidas por unos 250 millones de pesos. Aparte se contabilizan las cancelaciones de viajes, la suspensión de visitas a la ciudad y el marcado alejamiento de los turistas nacionales y extranjeros.

Ello implica baja en las ventas de artesanías, trajes regionales, baja en la compra de insumos, falta de consumo en restaurantes y ocupación de hoteles, hostales y posadas, uso de autos de alquiler y de autobuses, entre muchas afectaciones.

Para los mafiosos del Cártel 22, nada de eso importa, ellos siguen en lo suyo: el chantaje, la presión, conseguir a como de ligad las prebendas económicas, sociales y políticas que desde hace 36 años logran de la parte oficial, como ellos la denominan.

En contraparte, aun cuando será el segundo año consecutivo que los maistros regresen como lo prevé el calendario escolar a sus actividades, las y las niñas, adolescentes y jóvenes, que acuden a las aulas del sistema educativo estatal, siguen arrastrando un déficit académico-escolar que los mantiene en los últimos lugares de la media nacional.

A lo mejor ahora que muchos de los maistros se volverán “trabajadores del volante”, se podrán dar el lujo de incorporar en los objetivos programáticos, nuevas materias: cobro de tarifas a como se les pegue la gana, pasarse luz roja o preventiva de semáforos, conducir a exceso de velocidad, y sonar bocinas a diestra y siniestra.

O bien, robarse equipaje que los pasajeros olviden en los taxis, sentirse galanes como en la canción de Arjona con las usuarias de los autos de alquiler, distribución hormiga de drogas y fármacos prohibidos, enlace para “poner” a clientes que lleven dinero, o ubicar a posibles víctimas de secuestro y extorsión, actividades que muchos cafres del volante llevan a cabo, “pa a completar el gasto, jefe”, cotidianamente.

Como se ve la impartición práctica de nuevas materias podrán aplicarse, sin mayor esfuerzo a los indefensos alumnos, de parte de los maistros, metidos a matarifes.

En el destape del candidato del PRI, todavía no hay nadie seguro

A pesar de la eliminación de los candados que impedían a no priistas, ser candidatos del tricolor a diferentes cargos de elección popular, y de que acabaron al menos en la 22 asamblea nacional con los políticos “chapulines” o trapecistas, en el Revolucionario Institucional, no está dicha la última palabra sobre quien será el “destapado” por el dedo de EPN para la sucesión del año próximo.

Después de la clausura del encuentro de los tricolores, se daba como seguro, que el titular de la SHyCP, José Antonio Meade Kuribreña, era el bueno, pero los días, siguientes han ocurrido sucesos que parecen si no sacarlo de la recta final, sí por lo menos complicar su designación.

Meade Kuribreña acudió a la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto de egresos para el 2018, y datos más o menos, reflejaron que la reducción al gasto social será del orden de los 35 mil millones de pesos. Meade Kuribreña dijo que en medio de este panorama había una noticia buena, porque aseguró que en 2018, el recorte presupuestal será menor al aplicado en los pasados tres años.

Pero la mala, es que de acuerdo con la realidad, de cualquier suerte el tijeretazo de nuevo impactará, no sólo en la amplia gama de programas sociales, sino en el menguante monto de inversión productiva y, obvio es, en el de por sí famélico ritmo de crecimiento económico.

Esta debacle en la economía nacional, ciertamente no es total responsabilidad de José Antonio Meade, quien vino a recoger el tiradero financiero que heredó el hoy flamante canciller, Luis Videgaray.

Standard & Poor’s mejoró su calificación crediticia para México debido a las medidas económicas que aplicó la administración pública para lograr los objetivos propuestos de consolidación fiscal.

Así las cosas se calcula mantener en alrededor de 45 por ciento el producto interno bruto durante lo que resta de 2017 y parte del 2018, escenario que va en línea con las expectativas de la Secretaría de Hacienda, que declaró, sin embargo, que no descarta nuevos recortes al gasto para consolidar su objetivo.

Si bien estas medidas otorgan estabilidad en materia macroeconómica, también castigan el crecimiento económico de los próximos años. Los ajustes a la baja en el gasto público tienen un impacto en la parte corriente, pero los efectos más perniciosos recaen directamente en el gasto en infraestructura; es decir, obras que en su mayoría impulsan el desarrollo económico de largo plazo.

En los meses transcurridos de 2017 el desempeño de la inversión fija bruta ha reflejado un saldo negativo ya que durante los primeros cinco meses del año acumuló una caída de 1.3 por ciento respecto del mismo periodo de 2016.

Además, el componente más deteriorado ha sido la inversión en materia de construcción que en el mismo periodo sufrió una contracción de 4.3 por ciento afectado por el desempeño de la parte no residencial que acumula una caída de 8.2. Se observa además que malos resultados en materia de inversión han comenzado a cobrar factura. Por ejemplo el pasado junio la actividad industrial de nuestro país registró una disminución de 0.3 por ciento.

En el terreno de la minería, esta continúa sumergida en una crisis de la cual no se vislumbran signos de recuperación, la actividad cayó en 7.5 por ciento y la generación de energía eléctrica 0.8; la rama de la construcción presentó avance marginal de 0.1, mientras que solamente las manufacturas repuntaron 2.3.

Entonces el panorama económico que presenta Meade y su equipo es más que sombrío. Con los recortes al gasto público, el peso de la inversión recae en el sector privado.

Además de la percepción general en cuanto a los elevados índices de corrupción e inseguridad, los empresarios también han tenido que hacer frente al incremento en los insumos de producción; tan sólo el precio de los energéticos en julio registró un aumento de 13.1 por ciento, lo cual se ve reflejado en tarifas eléctricas más altas y en costos de transportación mayores, por citar algunos ejemplos.

Ante tal escenario, la inversión enfrentará un panorama complicado en los próximos periodos. Los ajustes en el gasto público han servido para traer estabilidad en el corto plazo, pero éstos podrían generar un menor ritmo de crecimiento económico.

En suma, se puede advertir que en tanto José Antonio Meade no deje la SHyCP, y sea postulado oficialmente como abanderado del PRI, su margen de negociación para seguir llevando ante el Congreso y los hombres del dinero estos temas, se le puede ir de las manos.

Si la debacle continúa, entonces el Sr. Peña tendría que optar por “destapar” a otro, que ante la emergencia podría resultar el menguado titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, otro externo, porque aunque diga que es priista, en realidad no lo es.

Tal designación sería igualmente un riesgo, porque Nuño, aunque desde el inicio del actual gobierno, empezó desde Los Pinos a manejar el asunto educativo, no ha podido ni como titular de la SEP, mejorar la situación de bajo nivel que tienen los educandos en México.

Un dato más, Aurelio Nuño y su antecesor, Emilio Chuayffet, han gastado miles de millones de pesos, en planes, compras de equipos y materiales, en programas como el de Escuelas al Cien, diseños de nuevos calendarios escolares con más o menos días y la educación sigue igual o peor.

No vaya a resultar que al momento de tomar la decisión, Peña Nieto se vea obligado a echar mano de otro que no sólo es externo, sino que está en el otro extremo como es Miguel Ángel Mancera, para que abandere a los tricolores en la contienda presidencial del 2018.

albertounda16@gmail.com

@albertounda16