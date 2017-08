Juventud y experiencia respaldan al mariachi Los Charros Oaxaqueños

[Segunda y última parte]

Concluimos la entrevista con el amigo Armando Rivera, director general del Mariachi Los Charros Oaxaqueños, que en poco tiempo ha logrado consolidar su proyecto y actualmente es un grupo cotizado en el medio artístico de la capital oaxaqueña.

Actualmente en Los Charros Oaxaqueños están excelentes músicos, como Silvano Aquino (Trompeta), Vicente Gracida García (Vihuela), Luis Aranda Pineda (Guitarrón), Michel Carrera Teófilo (Vihuela), Antonio Teófilo Gerardo (Violín), Adrián Pineda Martínez (Violín), Ramiro Pineda Martínez (Violín) y Armando Rivera (Trompeta y director general).

¿Cómo están enriqueciendo su trabajo?

“Nosotros por nuestra cuenta participamos en cursos de actualización, tomamos clases de vocalización con una maestra que es una profesional, ya que nuestra intención es ofrecer un buen espectáculo a los amigos que nos contratan y queden satisfechos con nuestra actuación.

Cabe hacer mención que en nuestro mariachi no tiene cabida la improvisación; ya mencioné cómo nos preparamos constantemente, además, las experiencias ya vividas en otras agrupaciones nos dan la pauta para corregir malas actitudes y sabemos que en la música nunca se termina de aprender, lo mejor es superarse constantemente”.

¿Es fuerte la competencia entre grupos de mariachis?

“Cierto, hay muchos grupos de mariachis, pero depende de cada grupo ofrecer un buen espectáculo al público y así poco a poco se va haciendo uno de la clientela; en nuestro caso no tenemos ese problema porque ya mucha gente conoce nuestro espectáculo, a diferencia de otros compañeros que de repente arman la bola y se van a cantar sin preparación alguna, aunque entre ellos existan buenos músicos, pero si no ensayan en grupo las cosas no salen bien”.

¿Se siente bien con el grupo que formó?

“La verdad soy una persona muy feliz de crear este grupo de mariachi, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de liderar este grupo y espero tener fortaleza para continuar trabajando con El Mariachi Los Charros Oaxaqueños, y buscar mejores oportunidades para llegar a los grandes escenarios”.

¿Interactúan con el público?

“Una de nuestra prioridades durante nuestra actuación es llevar alegría y evitar al máximo palabras en doble sentido y, en mi caso, que soy el animador del mariachi, me dedico a dar un buen espectáculo para que brille nuestra presentación y me encanta interactuar con la gente, manejando uno que otro chascarrillo, cuidando siempre no caer en bromas de mal gusto, sobre todo al festejado, al contrario, les digo que el grupo llegó para hacer un buen ambiente y no es una grabadora o rockola, somos personas que llegamos para alegrar sus fiesta y es importante que participen con alegría”.

¿Cuáles son las canciones más solicitadas en una fiesta?

“Actualmente las personas solicitan temas que escuchan en la radio, ya las tradicionales están olvidadas, de hecho, ya se están perdiendo, pero ahí es donde entra nuestra labor como músicos que aman la canción mexicana y tratamos de rescatar la canción ranchera.

Ahora la gente ya no pide una polka, son jalisciense, un vals, paso doble, actualmente solicitan ‘Mujeres divinas’, ‘Hermoso cariño’, ‘Amor eterno’ pero la gente que conoce nos pide canciones de Pedro Infante, Javier Solís, Antonio Aguilar canciones que han dejado huella en el corazón de los mexicanos”.

¿Siguen llevando serenatas los mariachis?

“Claro, hay caballeros que siguen llevando ‘gallo’ a sus novias, es una tradición que no se ha perdido, claro, no en la medida que nos gustaría, pero continúan con ese gusto ‘Mi mayor Anhelo’, ‘Serenata huasteca’, ‘Te amare toda la vida’, ‘Contigo aprendí’, en fin, son varias las melodías que interpretamos para que el caballero conquiste a la dama”.

¿Los han corrido de una serenata?

“Jajajajaja, sobre todo cuando el pretendiente se portó mal y la cayeron con una movida, ni con el mariachi logra contentarla y nos tenemos que retirar y se acaba la serenata de reconciliación, eso sí, nos pagan completo el sueldo porque no es culpa nuestra”.

¿Algo que desee agregar?

Agradecer a ROTATIVO el espacio que nos brinda en sus páginas y de paso dar las gracias a todos nuestros clientes que nos contratan para sus fiestas, y para los que no nos conocen, no duden en contratarnos estamos a sus órdenes cuando gusten”.