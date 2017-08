Palabras sin hechos no sirven: AMH

*“Oaxaca no puede seguir siendo ofendido en su dignidad, como viene sucediendo hace mucho tiempo”, afirmó el Mandatario Estatal

*Funcionario sin resultados no tiene lugar en este gobierno; llegarán los ajustes que sean necesarios, advierte

Mario GIRÓN

Espectacular, protocolaria, concurrida y esperanzadora fue la presentación en sociedad del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. El gobernador Alejandro Murat Hinojoza explicó la hoja de navegación de su gobierno, con la cual, desde el punto de vista de la realidad, será posible consumar el milagro oaxaqueño.

Palacio de Gobierno: 10:08 horas, hace su arribo Alejandro Murat a su importante cita con la historia. Vestido con sobriedad, traje negro, camisa blanca, corbata con tonos en azul y rojo, lo hace a un espacio insuficiente para todos los convocados:

570 presidentes municipales, legisladores locales y del Congreso de la Unión, delegados federales, representantes de la SEDENA y Marina; funcionarios, damas y caballeros de la sociedad civil, académicos, rectores, titulares de las cámaras empresariales, comerciantes, estudiantes, colonos, desempleados los que sin perder la actitud, buscan todavía acomodarse, en donde sea, saben un punto importante: vivir fuera del presupuesto es hacerlo en el error.

Sin embargo, emocionado, pero con la seguridad que brinda lo aprendido a partir de su niñez y juventud, previo a su preparación académica y familiar para lograrlo y llevarlo a jugar como titular en las grandes ligas de la política nacional, Alejandro Murat Hinojosa, leal a su característica de humildad y respeto que lo caracteriza, invirtió buena cantidad de minutos en saludar a invitados, a los más que pudo; al final del evento, atendió a los que le faltaron.

13 minutos después de su llegada presentaba a los oaxaqueños el PED, desde la sede del Palacio de Gobierno y, estatalmente, a través de CORTV. Su voz llegó a toda la entidad; su imagen llegó a lo más remoto de la entidad, en donde escucharon su compromiso de trabajo, basado en el documento presentado: hacer posible el milagro oaxaqueño, para lo cual, su administración de gobierno cuenta con la herramienta indicada para echar manos a la obra, desde ayer precisamente.

Se trata de un instrumento para guiar las acciones de su gobierno en colaboración con la sociedad en los próximos seis años; es resultado de la participación entre dependencias del gobierno estatal y federal, junto a más de 5 mil oaxaqueños, de las ocho regiones, en donde pusieron en marcha 11 foros sectoriales, ocho regionales y uno virtual. En cada lugar concretaron el análisis profundo de la situación estatal para así conocer dónde y cómo invertir para consolidar el PED, un proyecto que lo distingue una serie de estrategias y acciones para alcanzar objetivos.

Ayer fue un día importante para todos. Sobre todo para los 2.5 millones de oaxaqueños en pobreza, 1.5 en pobreza extrema y 1.0 en pobreza moderada. Con la presentación del PED, Alejandro Murat se juega su futuro político, si falla, hasta luego; en cambio, si consuma el milagro oaxaqueño, entonces, aguas; cuidado con el hijo de José Murat Casab.

Bien pudo paralizarse la entidad para escuchar con atención la presentación del PED de Murat, dedicada a oaxaqueños. El caso lo merecía por tratarse del documento oficial, el más importante de todos, en donde ahora está depositada la fe y esperanza de los gobernados solicitando, nos vaya mejor, sobre todo a niñas, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, un conjunto de la sociedad que nació en la humildad y hoy están peor. Murat lo reconoció: “Oaxaca no puede seguir siendo ofendido en su dignidad, como viene sucediendo hace mucho tiempo”.

Sin embargo existe la esperanza que a Oaxaca le puede ir mejor de aquí al 2022. Por una sencilla razón. El compromiso del gobernador Murat inspirado en los hechos, en la realidad, por ejemplo: al reconocer que los oaxaqueños cumplieron con su parte.

¿Qué parte? La participación de más de 5 mil voces en foros sectoriales, regionales y uno virtual. Mujeres, hombres y jóvenes asistieron puntual a la cita para cumplir con un importante papel, como Alejandro Murat subrayó:

“Oaxaca ya nos dijo dónde duele, dónde trabajar y qué hacer para estar en un mejor ambiente social con más de salud, educación y trabajo, acciones que se reflejen en el bolsillo de todos”. La entidad lo escuchó ayer.

Ahora es el turno del gobernador Alejandro Murat y titulares del gabinete formal y ampliado.

Tan importante es el PED para Murat y Oaxaca que el joven gobernador con liderazgo entre contemporáneos y servidores con experiencia, está dispuesto a lograrlo, llevarlo a buen puerto y por ende cumplirnos con el milagro oaxaqueño.

Se trata de una tarea sencilla, hasta cierto punto. Existe claridad en lo que se va hacer para superar rezagos e impulsar una cultura de justicia social en la entidad. Todo está dicho, los oaxaqueños apuntaron con índice de fuego todo lo malo. Es el turno de los servidores públicos.

No sólo es cuestión de empeñar la palabra. El mandatario se remitió a los hechos. Anunció la implementación de un sistema público de seguimiento y evaluación del PED; con los diputados locales evaluación semestral para conocer dónde están mal y corregir, así como la instalación de comités técnicos ciudadanos en las 8 regiones.

Murat Hinojosa desea que la sociedad civil organizada participe y de expectativa evolucione a protagonista, vigilando el cumplimiento de objetivos plasmados en el documento-biblia, de donde ahora dependerá la posibilidad de alcanzar la entidad soñada lejos todavía, siempre y cuando se cumpla el contenido en cada uno de los renglones específicos.

Murat es joven político de retos y los asume con responsabilidad, para ello fue preparado desde su niñez. Por ejemplo, no le teme a la evaluación ni a la transparencia. Es libro abierto, lo desea y lo pide a la sociedad; quiere ser examinado cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes.

“No basta el PED si no existe ejecución de metas; lo que no se mide no puede compararse; los resultados es lo que en la vida vale; palabras sin hechos no sirven. Mi gobierno se reporta preparado para una evaluación permanente”.

Alejandro Murat quiere ser el mejor como gobernador; lo sabe perfectamente: Oaxaca no aguanta más ofensas a su dignidad; la entidad es su prueba de fuego, la titulación en materia política y, por ende, su aprobación para lo que pudiera ofrecerse por el bien de la patria.

Murat va con toda su fuerza, pasión y corazón por el milagro oaxaqueño.

Sabe que puede. Está y sigue aprendiendo. Evoluciona a diario. No es el candidato en campaña. Sigue creciendo y cada vez sabe más de la entidad. Su palabra está en prenda, todo Oaxaca lo escuchó decir: ¡se acabaron los pretextos!

Por lo que en aras de colocar a Oaxaca en donde merece estar a través del cumplimiento del PED, Alejandro Murat, dijo claro y con fuerza: “funcionario sin resultados no tiene lugar en este gobierno; llegarán los ajustes que sean necesarios; los cambios no son malos si son para mejorar. Esa es la premisa de mi gobierno, desde el día 1º de diciembre de 2016”.

Significa punto final a los pretextos de los que no sirven al gobierno mucho menos a oaxaqueños. Alejandro Murat pone punto final a la curva del aprendizaje, fue demasiado tiempo, ocho meses para conocer la entidad y a los oaxaqueños.

Es hora de resultados. Para buena fortuna de funcionarios, la tarea es sencilla desde el punto de vista que los oaxaqueños ya ayudaron, como reconoce Murat, dijeron dónde duele y lo que se debe hacer para remediar diversas problemáticas.

Y precisamente, serán las evaluaciones las encargadas de limpiar el panorama entre los integrantes del gabinete legal y ampliado. Como en la escuela, si reprueban, de acuerdo a lo que aseguró, Murat, tendrán que irse por no servirle a Oaxaca, como tampoco al amigo que les brindó, sin merecerlo, una importante oportunidad para desarrollarse como profesionales.

Del éxito o fracaso depende el futuro de Oaxaca, pero también la carrera política de un joven gobernante el que con humildad pidió a los gobernados asumir que necesitamos de todos:

“Como Gobernador estoy listo para asumir el liderazgo que me corresponde, dar la cara, de enfrentar; pero no puedo solo; necesito de todos. Si Oaxaca quiere cambiar lo tenemos que construir todos. Lo tenemos que hacer diario, cada segundo, minuto, horas, días; es tiempo de que nos sentemos a la mesa a dialogar, a platicar, es tiempo de que esa ofensa a nuestra dignidad la canalicemos convirtiendo nuestras oportunidades en realidades”.

Valió la pena tanta espera. El PED fue presentado en sociedad, fue niño y en él están basadas las esperanzas de los oaxaqueños por alcanzar un buen destino y también la oportunidad de conocer si Oaxaca se equivocó o no con Alejandro Murat.