Aldo Rey celebró su cumpleaños

*Con una tarde de bohemia

El pasado fin de semana, el cantautor oaxaqueño Aldo Rey, celebró un año más de vida en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, su esposa Isabel López, sus hijos Raquel Soledad y Alfredo Rey Hernández López, ya que otros dos de sus retoños por razones de trabajo no llegaron, Liliana Aurora y Aldo Rey Hernández López, sin embargo, el festejado disfrutó del convivio que sus hijos le prepararon esa tarde en el restaurante La Vitamina Jarocha, donde los comensales disfrutaron de ricos platillos de mariscos.

Cumplir un años más de vida es motivo de celebrarlo, más cuando se llega a los 66 años de existencia en este mundo tan agitado como hoy en día, afortunadamente Aldo Rey se encuentra disfrutando de la vida rodeado de su familia y amigos que le siguen guardando estimación y esto se vio reflejado en su fiesta.

Desde luego que el agasajado de ese día tomó la palabra para dirigirse a sus invitados, entre los que se encontraban el licenciado Oswaldo García Criollo y su distinguida acompañante, Xavier Santos Cortés “El Búfalo”, y otras personalidades que acudieron a su convivio; desde luego que ver a sus amigos y familiares le llegó la motivación al cumpleañero y tomó el micrófono para dirigirse a los convidados.

“Me siento feliz de poder celebrar mis 66 años de vida y poder saludar a todos mis amigos y familiares que acudieron a mi festejo, hay algo muy importante que quiero compartir con los aquí presentes, seguir cantando y que varios artistas me sigan grabando mis canciones es un halago que me emociona, y veo con mucha alegría que la gente sigue escuchando mis canciones y en cada actuación que hago el público se me entrega.

Estoy muy agradecido con mis amigos periodistas y locutores que me han brindado todo su apoyo en mi carrera autoral, porque gracias a su desinteresado apoyo estoy vigente en el gusto de mucha gente, y no puedo negar que soy feliz, claro, con sus respectivos malos momentos, pero no soy nadie para cambiar las cosas cotidianas y trato de vivir mis días lo más feliz que se pueda muchas gracias”.

Enseguida pidió a su hijo Alfredo Rey para que lo acompañara y así interpretar una melodía de la inspiración de su amigo y compadre Xavier Santos Cortes “El Búfalo”, el tema fue “Rosas blancas”, obvio los primeros aplausos de la tarde se dejaron escuchar, y enseguida cantó “Palabras Tristes”, canciones que están vigentes en la memoria de mucha gente y aquí inició una hermosa tarde de bohemia, ya que en la segunda canción (Palabras tristes) invitó a su compadre Xavier Santos Cortés para cantar a dúo.

Un momento muy importante para el público fue escuchar a los máximos exponentes del romanticismo en la década de los 80’s, sobre todo, en perfectas condiciones físicas y viviendo una etapa muy importante como autores oaxaqueños, sobre todo, reconocidos por la calidad de sus obras musicales.