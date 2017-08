PRESENCIAR UN ECLIPSE DE SOL ES SIEMPRE UN acontecimiento que nadie olvida, y alrededor del mismo surgen inevitablemente especulaciones fantasiosas que poco tienen qué ver con las explicaciones científicas de la astronomía. Y sucede además que ocurre justo el día en que inician las clases en todo el país. Y mientras en otras latitudes se preparaban para ver al astro rey esconderse, aquí millones de niños y maestros volvían a las aulas para el inicio del nuevo ciclo escolar. Y es precisamente ahí donde diariamente ocurre otro eclipse, uno que ensombrece el futuro de la nación. Sabemos que el 80% de los que llegan por vez primera a la primaria eventualmente desertará: la mayoría entre la secundaria y la preparatoria. Al final, sólo dos de cada 10 alumnos llegarán a concluir sus estudios profesionales. Ése es el México permanentemente eclipsado por una sociedad organizada de tal suerte que no da una buena nota ni en lo educativo, ni en lo laboral y mucho menos en la parte económica y en desarrollo social. Bajo esta circunstancia no será posible ser competitivos en nada, ni pretender siquiera mejorar nuestra calidad de vida. Más aún si vemos dónde tienen puestas sus prioridades quienes manejan al país. Será siempre desalentador enterarse de que los partidos políticos se repartirán cerca de 7 mil millones de pesos; mientras que cada minuto que pasa, 2.2 niños dejan de estudiar en México. Ésa es una cifra escalofriante: 60 niños por hora (dos salones quedan vacíos cada hora en el país). Esto equivale a mil 440 estudiantes cada 24 horas, lo que significa que diariamente una escuela de grandes dimensiones se queda sin materia prima. Y este fenómeno obviamente no es perceptible al pasar frente a un colegio, ni tampoco cuando uno está atrapado en el tráfico por el inicio de cursos. Esto se siente en nuestra vida cotidiana, cuando alguien no comprende una instrucción sencilla, cuando uno recibe un servicio público o privado deficiente, cuando vemos sucios y destruidos nuestros bosques y playas, cuando la corrupción o el crimen ganan terreno como la vía para ascender en la escala económica. Y para alimentar mi falta de optimismo, de repente también escucho a dos exrectores de la UNAM hablar de grillas, de candidatos y candidaturas en lugar de encabezar otro tipo de cruzadas. A uno echándole porras a una candidata (sin siquiera tener el más mínimo sentido del decoro y la crítica); mientras que a otro lo veo matraca en mano, listo para echar porras a su nuevo partido o preparado para ponerse la guayabera si le toca ser el elegido (que es una posibilidad de 100 mil a uno). Con nuestros “sabios” metidos en esas lides, cada vez me tienta más echarle un ojo a las profecías de Nostradamus… veamos quién nos ilumina el camino…… A LA HORA DE LA COMIDA un producto que ha ganado presencia en nuestras mesas es el refresco. Actualmente, al segundo se consumen arriba de 8 mil bebidas de este tipo en más de 200 países, con lo que en el orbe este negocio supera la friolera de los 867 mil millones de dólares. Al detalle, los más asiduos a estos productos son los estadounidenses con un consumo per cápita de 170 litros de soda al año. Por su parte, México no canta mal las rancheras, pues se ubica como el segundo mayor consumidor en el planeta, seguido por Chile, Argentina, Uruguay, Bélgica, Noruega, Irlanda y Canadá…… PUNTUALMENTE EN MÉXICO la producción de este tipo de bebidas significa el 1.2% del PIB y genera unos 123 mil empleos directos. En este rubro participan empresas como Coca Cola, de Manuel Arroyo, la cual es la líder con un 88% de la participación del mercado, Pepsi de Paula Santilli, Big Cola de Álvaro Añaños y Red Cola. El año pasado, aun tras el golpe fiscal que recibió con la implementación del IEPS, el mercado ascendió a unos 331 mil millones de pesos, cifra que implica un crecimiento del 4.2% en ventas. La realidad es que más allá de las medidas tributarias, el refresco ya forma parte de la dieta cotidiana de los mexicanos, con lo que su consumo no se redujo mayormente. En 2016, el volumen de ingesta de esta bebida ascendió a unos 16 mil 156 millones de litros, un alza del 1.3% vs. 2015. Sin embargo, Beatriz Torres, especialista de Euromonitor, deja ver que lo que sí se modificó a raíz de los cambios fiscales fue el gusto de los consumidores por nuevos sabores y otras opciones con menor contenido calórico. En 2016, el consumo de bebidas carbonatadas sabor naranja tuvo un salto del 3.4%, el agua tónica 2.5%, las aguas gasificadas sabor limón 1.8% y las sodas light, cero y de dieta avanzaron en volumen 1.2 por ciento. De igual forma se impulsaron las ventas de presentaciones y marcas más económicas. Desde el año pasado la mexicana Red Cola, que ofrece productos más baratos, logró un incremento en su participación de mercado cercano al 3%. Años agitados……. – El mal trago… En este contexto, hacia el 2021 se calcula que con el ensanchamiento de la oferta, el volumen de consumo de refrescos podría crecer 8.8% para alcanzar los 17 mil millones de litros y una ingesta per cápita de 137 litros, por arriba de los 132 litros actuales. Como quiera, en este 2017 este ámbito no estará exento de la turbulencia económica y el golpe inflacionario, con lo que en el mejor de los casos se proyecta que el consumo de bebidas carbonatadas podría crecer 1%. Mal trago…… Con 39 millones de jóvenes en México, el mercado para niños es un jugoso negocio. Los próximos 20 y 21 de septiembre se llevará a cabo el foro “Mercakids”, el cual reunirá a especialistas, quienes compartirán sus estrategias para llegar a ese nicho. Por allá, Maricruz Arrubarena. directiva en Kidzania, Adrián Romero de Crayola, Carlos Sosa de The Walt Disney Company, Alan Morones de Chilim Balam y Alejandro Romero de McDonald’s. No es juego de niños…….Y POR HOY ES TODO.