Los muertos que nadie llora

Desde el ataque a las Torres Gemelas parece que hemos entrado en una carrera de espantos. Nuestro mundo es irreconocible ahora que los atentados terroristas suceden en ciudades de impacto: Madrid, París, Berlín, Londres… y, ahora, Barcelona. Sin duda, este ataque es doloroso y ultrajante. La indefensión de los ciudadanos ante eventos de este estilo —sin gran planeación y prácticamente indetectables— es apabullante.

Sin embargo, parte del problema que motiva a los que gozan con el terror está en que somos parciales en nuestras muestras de dolor y en la importancia que le damos a una vida humana. Como ejemplo, el atentado en Nigeria, en la misma semana que la tragedia en Barcelona, en el que un suicida, conectado con Boko Haram, acabó con la vida de 30 personas y dejó heridas a más de 80. ¿Quién llora a estos muertos? ¿Cómo pretendemos pedir respeto y hablar de integración pacífica cuando constantemente reiteramos nuestra indiferencia hacia otras culturas, razas y latitudes? A menudo encontramos pequeñas notas en los periódicos o apenas un cintillo en el noticiero que refiere a un ataque terrorista en algún lugar de África o en el Oriente Próximo y nuestra reacción no podría ser más indiferente. Centenares de muertos anónimos que nadie llora, que nadie atiende. Historias que quedarán en la penumbra de nuestra forma de mirar al mundo discriminando, ignorando y segregando. Esta misma mirada es parte de lo que nos reclaman los que injustamente atropellan a nuestros niños por las calles una tarde cualquiera, hartos de que nuestra civilización, dicen, aplaste a la suya… sedientos de venganza y listos para darle la vuelta al tablero del poder.

La reflexión que nos queda es paralizante: éste es nuestro mundo ahora. Las confrontaciones políticas y religiosas son cada vez mayores y estamos entrando en una fase de inestabilidad internacional de la que no se ve una salida fácil. Parecería que la vida de occidente está en decadencia y que nos enfrentamos a la coyuntura de un posible cambio de paradigma en el que el avance de distintas culturas y religiones es inevitable. El choque entre estas dos formas de vida puede llegar a ser violento y destructivo, si no hallamos una forma de integrarnos y respetarnos. La historia, sin embargo, no es halagüeña cuando analizamos la suerte de la cultura envejecida ante el empuje del nuevo conquistador. Ojalá encontremos una manera de convivir en la que los extremismos sean vistos como estridencias rechazadas por todos los bandos. Tendremos que empezar por una seria mirada en el espejo para descubrir nuestras sombras y temores, nuestros prejuicios e incongruencias. Es momento de revalorar la vida humana, donde se encuentre y como se presente.