DÍAS MOVIDOS EN LA POLÍTICA. EL SÁBADO 12 se llevó a cabo la XXII Asamblea Nacional del PRI. Partido que gobernó en el siglo XX, hasta que llegó Vicente Fox y ganó las elecciones en 2000. En 2012 regresó con Enrique Peña Nieto. Fox se recargó en el muro que ya estaba endeble por las luchas de años, en el siglo XX, por la libertad política. Ahora ya hay división de poderes, una estructura electoral independiente y un régimen de partidos que debe oxigenarse. Aunque existe el poder de los gobernadores en sus estados con conclusiones desastrosas para los gobernados. En la historia de nuestro país quiero rescatar las luchas electorales presidenciales de la izquierda, que van desde la de Valentín Campa, con el PCM, sin registro en 1976; la de Arnoldo Martínez Verdugo en 1982, con el PSUM; en 1988, Heberto Castillo, con el PMS, y la de Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional (PPS, PST y PARM, grupos socialistas ya desaparecidos). Cárdenas, en 1994 y en 2000. En 2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador con registro del PRD y aliados. 2018 de la izquierda, izquierda democrática y liberal… ¿?. Tenemos más de 200 años de vida independiente, nuestro Estado es joven; en muchos años no siempre han habido libertad y democracia. Hemos pasado de un imperio, a la república centralista, otro imperio y a la federalista con un fuerte centralismo, ahora construyendo una república con división real de poderes. Recordemos que hubo un largo gobierno de Benito Juárez que llegó por votos, se fue por una revuelta de Porfirio Díaz que gobernó más de 30 años y se fue por una revolución. Un partido de Estado que estuvo más de 60 años, desde el Partido Nacional Revolucionario que aglutinó a los caudillos y jefes militares del país, donde nació el jefe político, jefe del partido, el presidente en turno, con el intervalo de 12 años. Ahora ya no hay jefe máximo de la nación, hay líder número uno del PRI. Es otra la situación política mexicana, hay libertad y democracia, aún endebles. En 2000 Fox llegó con una imagen de ciudadano que terminó con el régimen fundado por Plutarco Elías Calles y fortalecido por Lázaro Cárdenas (PNR-PRM-PRI). Y en 2012, el PRI ante un país con plena libertad de opinión; ya ni la Virgen, ni el Ejército ni la esposa del Presidente son temas prohibidos o tabús. Gane quien gane, deberá haber un cambio importante en el régimen en sentido democrático y no centralista alrededor de un hombre o partido. Aún no se escribe el resultado de un proceso electoral que empieza en el mes de septiembre, días y meses duros……. LA MATEMÁTICA ELECTORAL es un área indispensable en la búsqueda de victorias en esos terrenos. Nadie, con objetivos serios puede salir a buscar el voto sin conocer los números que están en juego: los que hacen falta y los que se tienen en la bolsa. De ahí derivan todas las demás acciones que se tengan contempladas. Todavía el año pasado para la elección de los constituyentes, fue clarísima la división de la izquierda en dos partes: El 50 por ciento se quedó en el PRD y la otra mitad fue a parar a Morena, y entre ambos se han llevado el 60 por ciento de las preferencias. Los resultados fueron consistentes con lo ocurrido en las intermedias del 2015, en ambos casos con una ligera ventaja para el partido de López Obrador. Los cálculos siempre cambiarán un poco cuando se comparan elecciones que coinciden con la competencia por la presidencia; de manera que una intermedia no es necesariamente el mejor parámetro para lo que viene. Sin embargo, dado que Morena no existía en el 2012, las únicas elecciones de referencia son las mencionadas. Entre el PAN y el PRI traen casi otro tercio del voto capitalino, también con una ventaja un poco más acentuada a favor del blanquiazul (aunque en las intermedias de 2015 el tricolor fue más votado). El restante se reparte entre los partidos pequeños y ahora también con los independientes, que entre todos sacaron más votos que el PRI y que cualquiera de los partiditos. El problema de los independientes es que son muchos, demasiados, y cada uno trae su propia agenda (además de los que se autonombran independientes, pero que no lo son, y responden de manera oculta a algún partido o grupo político). De entrada ya levantaron la mano por lo menos cuatro, entre ellos Xavier González Zirón, aquel que pensó que llenando la ciudad de espectaculares llegaría a algo, pero cuya campaña perdió el primer día en que salió a buscar el voto montado en un elefante. También está Demetrio Sodi, que ahora quiere ser independiente (sólo ésa le faltaba en la egoteca), y no sé quién más, pero nadie se ha tomado la molestia de decirnos lo que proponen (salvo el placer de verse en la boleta). No estaría mal saber lo que le ofrecen a la ciudad, aunque sea a través de un artículo, alguna carta, un decálogo o algo en blanco y negro. Su página de Facebook podría ser también un recurso a utilizar para conocer mínimamente sus propuestas. Pero bueno, volviendo a lo que la matemática indica, la lucha de los independientes por el voto se ve cuesta arriba, y más con los que han levantado la mano hasta ahora. Están a dos minutos de chotear el concepto entero del candidato independiente y de darle una ayuda inmerecida a los partidos. En cualquier caso los números no me dan, por lo que pienso que lo que merece la pena es promover ideas y no personas…..Y POR HOY ES TODO.