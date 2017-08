Finanzas y Administración buscan la máxima eficiencia y efectividad

*Integra Gobierno de Oaxaca “Manual de Gestión al Servicio Ciudadano”

*La Administración Pública Estatal apremia lograr su evolución al paso de las exigencias y demandas de la ciudadanía

*Romper paradigmas y hacer una función pública ejemplar, la meta

Bajo la premisa de consolidar un Oaxaca Moderno y Transparente, la Administración del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa integra un “Manual de Gestión al Servicio Ciudadano”, herramienta de trabajo que será fundamental para garantizar la eficiencia y calidad de la función pública en la entidad.

La construcción e implementación de este manual es una tarea conjunta entre la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, encabezadas por Javier Villacaña Jiménez y Jorge Gallardo Casas, respectivamente.

Durante el primer semestre del año se desarrolló una estrategia enfocada en componentes clave para proporcionar a la ciudadanía trámites y servicios bajo una cultura de calidad, innovación y mejora continua.

Se trata de un modelo de acción integrado por cinco componentes: Diagnóstico de la Situación Actual, Mejora de Procesos, Cultura de Atención al Ciudadano, Mejoramiento de Infraestructura Física y Tecnológica y Mejora Continua, los cuales se aplicarán en Secretarías, organismos descentralizados y entidades del Gobierno estatal.

Cada componente se ejecutará de forma sistematizada y puntual, con la finalidad de establecer mecanismos, que permitan trámites y servicios ágiles, con personal capacitado, nuevas aplicaciones informáticas, espacios físicos confortables, funcionales y homogéneos, dando como resultado un Gobierno que incida directamente en la calidad de vida de la población.

El Jefe del Poder Ejecutivo Estatal ha asegurado que “un gobierno que no se mide, no se evalúa y no puede mejorar”. Por ello, el “Manual de Gestión de Servicio al Ciudadano” inicia desde un inventario de los trámites y servicios estatales para conocer el grado de satisfacción del usuario, el clima laboral, así como la infraestructura física y tecnológica con que cuentan las dependencias y entidades correspondientes a las áreas de atención ciudadana.

Su diseño cumple con el modelo de “Gestión para Resultados” señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, entendido como un marco conceptual, cuya función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada del proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de sus objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.

A través del Manual de Gestión de Servicio al Ciudadano, la Administración Pública Estatal busca lograr su evolución al paso de las exigencias y demandas de la ciudadanía, tal como lo instruyó el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, reuniendo servidoras y servidores públicos honestos, capaces y con claridad en la acción gubernamental, rompiendo paradigmas y haciendo una función pública ejemplar.