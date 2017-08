LA CONDENA AL ATENTADO TERRORISTA EN CHARLOTTESVILLE, con excepción del presidente Trump, fue universal. Sin embargo, en los comentarios políticos y los textos explicativos me llamó la atención que aun dentro de la izquierda existen nociones arcaicas de raza y concepciones erróneas que se sustentan en argumentos biológicos falsos. Parece que el discurso racial, que surgiera en los años de la esclavitud en Estados Unidos, ha quedado de alguna manera imbuido en nuestra concepción del mundo. Es hora de que nos deshagamos de este concepto. Empecemos por lo primero: la raza no existe, es decir que biológicamente no existe una manera de clasificar a los humanos en “razas”. Todas las decisiones de clasificación son arbitrarias y, por lo tanto, invenciones. Por ejemplo, en el siglo XIX, irlandeses e italianos era clasificados como negros en Estados Unidos e incluso, a principios del siglo XX, chinos y mexicanos argumentaron en las cortes estadounidenses que eran blancos para así obtener ciudadanía. Ahora se pusieron de moda los test genéticos que supuestamente te dicen de dónde provienes. Estos test, supuestamente científicos, al igual que cualquier clasificación, toman decisiones arbitrarias para dividir el mundo en regiones raciales (moraleja, no pierda su dinero). Esto no quiere decir que no haya diferencias físicas entre las personas, sino que más bien las variaciones son locales. Es decir, una persona de un pueblo en Irlanda probablemente (aunque no necesariamente) tendrá más en común genéticamente con otra persona del mismo pueblo que con alguien de México. Pero la raza nada tiene que ver con localidades. Por ejemplo, la “raza blanca” supone un continuo desde Islandia hasta Rusia. Una persona rusa comparte lo mismo genéticamente con un islandés, que un islandés con un vietnamita. De hecho, en Etiopia, lugar de origen del homo sapiens, se puede encontrar casi toda la variación genética del mundo. Las diferencias entre seres humanos son mínimas. El hecho de que el concepto de raza no tenga ningún sustento biológico, no quiere decir que la raza no tenga efectos sociales. La idea de que las diferencias en el nivel de pigmentación de la piel determina cosas como niveles de inteligencia ha sido una de las creencias más destructivas de la historia. Es hora de que reconozcamos sus efectos y cuestionemos sus orígenes. Cada una de las cosas que adjudicamos a la raza son biológicamente falsas. Por poner un ejemplo, muchos de ustedes tendrán la idea errónea de que los asiáticos son buenos en matemáticas y para la escuela, en general. En realidad, lo que sucede es que los inmigrantes asiáticos a EU han sido históricamente gente altamente educada. Naturalmente los hijos serán buenos en la escuela como sus padres. Patrones de migración y no la “raza” explican este fenómeno. Así como éste, puede explicarse cada uno de nuestros prejuicios y conceptos raciales. Les invito a escribirme si alguien cree tener un contraejemplo. El racismo no está mal porque “debemos respetar a todas las razas por igual”, sino porque este concepto es una ficción…… Desde 1945, una empresa que pintó su raya en el mundo de los materiales de escritura fue la francesa BIC. La icónica marca fundada por un apasionado de la náutica, el Barón Marcel Bich, fue la primera en comercializar las plumas “rollerball”. Posteriormente, en 1973 lanzó el encendedor desechable y en 1976 su línea de rastrillos. Hoy en día, la poderosa trasnacional se conforma por un engranaje de 27 fábricas cuyos productos comercializa en 160 países, donde cada día se consumen 30 millones de productos de la marca, 21 mil 500 cada segundo…… En 2016, pese a la marejada económica, BIC alcanzó un crecimiento anual del 5.3%. En ese año las ventas en el mundo ascendieron a unos 2 mil 025 millones de euros. Como quiera en este complejo 2017, la situación política y social en EU, nación que representa cerca del 40% de sus ventas, pareciera ser más compleja, lo que podría derivar en una menor disposición de compra. En la primera mitad del año la facturación de esa empresa ascendió a unos mil 062 millones de euros, un alza del 3% vs. el primer semestre del 2016. En este sentido, Bruno Bich, hijo de Marcel Bich, quien en este año se restrenó como CEO en sustitución de Mario Guevara, podría llevar a la empresa a buen puerto, pues pese a la tempestad se proyecta cerrar 2017 con un crecimiento de entre 3% y 4%……Y POR HOY ES TODO.