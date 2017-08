Exhorta SSO a fortalecer la cultura de la donación sanguínea

En Oaxaca, únicamente el 10 por ciento de la población es donador altruista, el resto lo hace por reposición, informó el Director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), Ernesto Pérez Matos.

En el marco del Día Nacional del Donador Altruista de Sangre –que se celebra el 25 de agosto- el funcionario estatal explicó que en el año de 1987, en México se prohibió la donación de sangre remunerada y se estableció en el Artículo 327 de la Ley General de Salud la no comercialización de la sangre, por lo que destacó la importante labor de quienes dan un poco de sí para ayudar a los demás.

Resaltó que la difusión para crear una cultura y conciencia de la filantropía sanguínea es una herramienta fundamental. “Queremos que la sangre que se transfunda a los pacientes sea segura, y la fuente más segura es la donación voluntaria, altruista y de repetición”, aseveró.

Explicó que la donación es un acto sencillo, rápido, indoloro y seguro, ya que se utiliza equipo desechable, nuevo y estéril para cada individuo, a fin de cumplir con la norma de calidad, autosuficiencia, cobertura y acceso efectivo de sangre, componentes sanguíneos y células troncales.

Por ello, indicó que las y los oaxaqueños que deseen sumarse a esta noble causa, pueden acudir a la Calzada Porfirio Díaz, número 400, colonia Reforma o comunicarse a los teléfonos (01) 951 51 342 22 y 01 800 50 18 600.

Los requisitos para donar son: mayor de 18 años, pesar mínimo 50 kilogramos, gozar de buena salud, no haber padecido hepatitis, sífilis o enfermedades severas del corazón, no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año, no consumir drogas, y no ingerir bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Informó que de enero a junio del presente año, el CETS obtuvo tres mil 749 unidades de sangre segura, en tanto la Red conformada por 13 hospitales recabó cinco mil 318 unidades, misma se usa en un 98 por ciento, por lo que urgió a los oaxaqueños a sumarse a la donación altruista de sangre.

Cabe Señalar que una de las ventajas de donar sangre, es que el CETS analiza las muestras que se toman a los donadores (entre cinco y ocho mililitros) se realizan pruebas gratuitas de tipo sanguíneo y biometría hemática, así como Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hepatitis B y C, brucelosis, sífilis, y enfermedad de chagas, mismos que en un laboratorio tienen un costo aproximado de tres a cuatro mil pesos, para que en caso de detectar algún padecimiento sea atendido inmediatamente.